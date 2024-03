BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 17 MARZO: « FDI 27,8% / PD 19,8% / M5S 16,2% / LEGA 8,4% / FI 7,5% »

07.30 - lunedì 18 marzo 2024

Media sondaggi 17 marzo: giù FDI dopo le regionali, AVS sopra il 4%.

Media sondaggi al 17 marzo 2024

Gli istituti italiani registrano un calo per il primo partito italiano, Fratelli d’Italia, che viene rilevato al 27,8%, 7 decimi sotto il valore di un mese fa e al minimo assoluto post politiche 2022. Il calo di Fratelli d’Italia coincide con quello della coalizione di governo del centrodestra, visto che i 3 decimi persi dalla lega (8,4%) vengono riguadagnati da FI (7,5%) con Noi moderati stabili (1,0%). La fiducia nella premier infine cala di 2 decimi al 41%.

Passando alle opposizioni parlamentari queste sono tutte il lieve crescita. Un decimo guadagnato dal PD al 19,8%, così come dal M5S al 16,2% e da Italia Viva al 3,2% con invece un +2 decimi per più Europa al 2,6%. Proprio sulla soglia di sbarramento per le europee troviamo due liste: Alleanza Verdi e Sinistra, crescendo di due decimi, si porta sopra con un 4% esatto mentre Azione, +1 decimo, rimane per ora appena sotto al 3,9%.

Pochi movimenti tra gli altri partiti, stabile ItalExit all’1,2% così come Unione Popolare allo 0,9% mentre guadagna un decimo Democrazia Sovrana Popolare allo 0,9%

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente