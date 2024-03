18.58 - domenica 17 marzo 2024

La dura detenzione in carcere in Egitto, la libertà riconquistata e i progetti per il futuro: Silvia Toffanin intervista l’attivista per i diritti umani Patrick Zaki, che nel libro “Sogni e illusioni di libertà” ha raccontato la sua drammatica storia.