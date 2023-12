BIDIMEDIA * MEDIA SONDAGGI 10 DICEMBRE: « FDI 28,7% / PD 19,6% / M5S 16,0% / LEGA 9,2% / FI 7,2% / AZIONE 3,9% »

16.50 - lunedì 11 dicembre 2023

Media sondaggi 10 dicembre: bene Forza Italia, torna a crescere il Centrosinistra. Forze Governative in calo.

La media sondaggi del 10 dicembre. Sorridono nell’ultimo mese il Centrosinistra e l’ex Terzo Polo, brutte notizie invece per Centrodestra e Movimento 5 Stelle. Questo almeno stando ai dati dell’ultima media delle rilevazioni dei vari istituti italiani.

In crescita di 4 decimi complessivi il Centrosinistra, un decimo guadagnato dal Partito Democratico al 19,6%, così come un decimo guadagnato da Alleanza Verdi e Sinistra che ora vale per i sondaggisti italiani il 3,5%, mentre sono due i decimi in più presi nell’ultimo mese da Più Europa, al 2,4%. In crescita anche Azione, più un decimo al 3,9%, e Italia Viva, che guadagna 2 decimi al 2,9%. Cala invece il Movimento 5 stelle, unica tra le opposizioni parlamentari, che perde 3 decimi e si attesta sul 16% tondo.

La media sondaggi del 10 dicembre

Nota Metodologica, la media considera i sondaggi diffusi nelle 4 settimane precedenti alla data indicata confrontati con la media a 4 settimane precedente. Si considera un solo sondaggio per istituto, il più recente