MASCHERINE TRICOLORI * COVID E COPRIFUOCO: « IERI SERA DOPO LE 22.00 FUOCHI D’ARTIFICIO COLORATI A SARDAGNA – TRENTO, NON PERMETTEREMO A QUESTO GOVERNO DI INGRIGIRE LE NOSTRE CITTà »

Fuochi d’artificio colorati a Trento contro il coprifuoco, l’originale protesta delle Mascherine Tricolori.

Ieri sera allo scoccare del coprifuoco, alle ore 22, un pioggia di fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo di Trento. L’irriverente protesta porta la firma delle Mascherine Tricolori che hanno voluto “salutare” così l’inizio del coprifuoco.

“Una misura assurda e liberticida di un Governo che in questi mesi si è dimostrato, ancora una volta, incompetente – spiega in nota il movimento – un Governo che con la scusa dell’emergenza sanitaria sta decidendo le sorti di milioni di famiglie a colpi di DCPM e conferenza stampa”.

“Prima si è puntato il dito sui cittadini e sulle loro abitudini, spingendo a denunciare il proprio vicino o il runner, – prosegue l’associazione in nota – ora Conte limita la libertà di spostamento obbligandoci a un rientro a casa che si è visto solo, per altri motivi, in tempi di guerra”.

“Tutto questo mentre molte imprese e famiglie sono alla fame, commercianti costretti a chiudere le proprie attività dopo aver investito profumatamente per sottostare ai criminali protocolli del CTS. Serrande che rimarranno chiuse per sempre, svuotando le nostre città e spegnendole”.

“Per questo motivo – conclude la nota – abbiamo voluto colorare il cielo sopra Trento, per ricordare e ricordarci che non permetteremo a questo Governo di ingrigire le nostre città. Siamo italiani, non ci arrenderemo”.