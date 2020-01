ASSOCIAZIONE TRANSDOLOMITES * LOTTERIA BEFANA: « LISTA DEI BIGLIETTI VINCENTI ED I PREMI ABBINATI »

Con la presente per inviare il resoconto dell’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria di Transdolomites che ha avuto luogo oggi, 6 gennaio 2020.

Con la preghiera di darne pubblica notizia , porgo cordiali saluti.

Lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 15,30 ha avuto luogo l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria “ La befana di Transdolomites “ . L’evento si è tenuto a Cembra, presso la sede dell’Associazione Pensionati e Anziani , via Battisti N. 1.

Molto positivo anche per questa ultima edizione il risultato raggiunto con la vendita dei biglietti nelle valli dell’Avisio e anche in altre località del Trentino. Lotteria che definiamo “ un gioco serio” la cui funzione è quella di autofinanziamento dell’ Associazione la quale si è posta come obiettivo prioritario quello di promuovere e finanziare l’importante studio economico funzionale alla progettazione della nuova ferrovia Trento-Penia di Canazei via val di Cembra-Fiemme e Fassa.

L’esperienza promossa a cavallo del 2019-2020 si è appena conclusa, ma già lo sguardo viene rivolto alla prossima edizione 2020-2021 con l’intenzione di focalizzare sempre più il messaggio della lotteria sul tema della ferrovia dell’Avisio e delle ferrovie per le Alpi Centrali come vera alternativa alla mobilità privata.

Le festività natalizie hanno nuovamente dimostrato quanto l’anello debole dell’offerta turistica sia rappresentato dal traffico. Coinvolgere nella prossima iniziativa residenti e turisti in questo particolare periodo dell’anno ci pare quanto mai opportuno ed azzeccato per continuare a mantenere viva la riflessione sul cronico problema dei trasporti 365 giorni all’anno.

In allegato la lista dei biglietti e premi abbinati.

L’elenco sarà consultabile per i prossimi tre mesi sul sito di Transdolomites www.transdolomites.eu

Referente per informazioni e ritiro premi , Giuliano Poier – Cembra- Cell 377/1302271.

Massimo Girardi

Presidente di Transdolomites

LOTTERIA DELLA BEFANA DI TRANSDOLOMITES – Cembra, 06/01/2020 – LISTA PREMI ESTRATTI –

1° PREMIO – SERIE Q N. 216 Mountain B-RACE CX400 powerpack 400W € 2.099,00

2° PREMIO – SERIE E N. 469 City bike E-SPILO CITY Lady powerpack 500W € 1.199,00

3° PREMIO – SERIE E N. 853 Materasso matr. Marflex md.Freebox “Arredamenti Tasin” Soraga € 480,00

4° PREMIO – SERIE P N. 575 Tv smart 40 pollici ZENYTH € 340,00

5° PREMIO – SERIE A N. 805 N. 2 carte giornaliere per viaggiare sulla ferrovia retica in 1° classe € 300,00

6° PREMIO – SERIE M N. 972 Tablet Samsung tab A € 250,00

7° PREMIO – SERIE M N. 812 N. 1 buono da “Tutto per la Casa” di Walter Florian € 250,00

8° PREMIO – SERIE E N. 259 Scatola treno PIKO € 229,00

9° PREMIO – SERIE C N. 788 MokaTee 600 “Trentino Erbe” Lavis € 177,00

10° PREMIO – SERIE B N. 367 N. 1 buono da “Tutto per la Casa” di Walter Florian € 150,00

11° PREMIO – SERIE C N. 490 N. 2 SkiPass giornalieri offerti da “Consorzio Fassa” Canazei

12° PREMIO – SERIE S N. 337 N. 1 buono acquisto offerto da “TuttoLuce” Via Calepina 40 Trento € 100,00

13° PREMIO – SERIE R N. 764 N. 1 buono acquisto offerto da “Macelleria Zanotelli” Cembra € 100,00

14° PREMIO – SERIE J N. 790 N. 1 buono acquisto offerto da “Conad City” Cembra € 100,00

15° PREMIO – SERIE G N. 216 N. 1 buono acquisto offerto da “Patrick Bike” Lavis € 100,00

16° PREMIO – SERIE S N. 653 N. 2 cuscini memory ortopedici offerti da “Mobilificio Ress” Giovo € 100,00

17° PREMIO – SERIE M N. 665 N. 1 buono da “Tutto per la Casa” di Walter Florian € 100,00

18° PREMIO – SERIE ­­­M N. 776 Cesto vini top Cantina La-Vis Valle di Cembra Cantina di montagna € 100,00

19° PREMIO – SERIE M N. 203 Cesto cooperativa “Terre Altre” € 100,00

20° PREMIO – SERIE A N. 753 Cesto cooperativa “Terre Altre” € 100,00

21° PREMIO – SERIE F N. 824 Cesto cooperativa “Terre Altre” € 100,00

22° PREMIO – SERIE R N. 846 N. 1 trattamento “piccole coccole” c/o “Terme Dolomia” € 90,00

23° PREMIO – SERIE P N. 299 N. 1 trattamento “momenti romantici” c/o “Terme Dolomia” € 89,00

24° PREMIO – SERIE D N. 956 N. 2 SkiPass giornalieri Funivie “AlpeCermis” Cavalese € 84,00

25° PREMIO – SERIE Q N. 506 N. 2 SkiPass giornalieri Funivie “AlpeCermis” Cavalese € 84,00

26° PREMIO – SERIE A N. 202 N. 2 SkiPass mattinieri “SITC” Canazei

27° PREMIO – SERIE D N. 617 N. 2 SkiPass mattinieri “SITC” Canazei

28° PREMIO – SERIE Q N. 696 N. 1 buono acquisto offerto da “Macelleria Pezzei” Sen Jan di Fassa € 60,00

29° PREMIO – SERIE A N. 957 1 SkiPass giornalieri “Consorzio Fassa” Canazei

30° PREMIO – SERIE R N. 271 N. 1 buono acquisto da “Tutto per la Casa” di Walter Florian € 50,00

31° PREMIO – SERIE H N. 126 Visita con degustazione per n. 2 persone al “Birrificio di Fiemme” Daiano € 50,00

32° PREMIO -SERIE R N. 369 N. 1 buono per degustazione prodotti “Maso dello Speck” Daiano € 50,00

33° PREMIO -SERIE C N. 673 1 buono acquisto offerto da “Coop” Carano € 50,00

34° PREMIO -SERIE G N. 241 1 buono acquisto offerto da “Pescheria Rossetti” Sen Jan di Fassa 50,00

35° PREMIO -SERIE S N. 637 1 SkiPass mattinieri “SITC” Canazei