CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA – TRENTO * « AL VIA LA NUOVA STAGIONE DI ANCH’IO A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ CON “LE AVVENTURE DI PESCE GAETANO” (29 E 30 GENNAIO ORE 16.00) »

10:46 - 28/01/2022

Al via la nuova Stagione di Anch’io a teatro con mamma e papà. La rassegna, organizzata dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con il Coordinamento Teatrale Trentino, riparte con il primo di cinque appuntamenti in programma al Teatro Cuminetti di Trento.

Il compito di inaugurare la nuova Stagione toccherà alla Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro, che salirà sul palco del Teatro Cuminetti sabato 29 e domenica 30 gennaio (ore 16) per raccontare “Le avventure di pesce Gaetano”, spettacolo ispirato al libro “Il pesciolino nero” di Samad Behrangi che unisce narrazione e animazioni digitali dal vivo.

Gaetano è un pesciolino curioso dalla grande coda che è nato nella sorgente, lassù sulle alte montagne. Prima di addormentarsi, guarda il cielo pieno di stelle e sogna di fare un grande viaggio e di andare a scoprire il mondo. Un giorno decide di partire e l’unico modo per andar via dalla sorgente è gettarsi nella cascata e intraprendere un grande viaggio alla scoperta del mondo.

Sul palco, ad accompagnare il pubblico dentro la storia di pesce Gaetano, ci sarà Vania Pucci (ideatrice e interprete dello spettacolo), supportata dai disegni di sabbia e dalle animazioni digitali realizzate da Ines Cattabriga.

Info biglietti e modalità di ingresso

Biglietti non numerati al prezzo di 6 euro, con una riduzione a 4 euro per i bambini tra i 3 e i 14 anni. Gratuità per gli Under 3 e oltre il terzo figlio. Si ricorda che i bambini sotto i 3 anni con biglietto omaggio andranno tenuti in braccio all’adulto accompagnatore.

Si ricorda che, in ottemperanza al Decreto-Legge 26 novembre 2021, n.172, art. 5 e art. 6, per accedere all’evento è obbligatorio essere muniti del Green Pass rafforzato. Inoltre, a seguito del Decreto Legge 24 dicembre 2021, n.221, è previsto l’obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2.

La richiesta di certificazione verde non verrà applicata ai minori di 12 anni o agli esenti dalla campagna vaccinale.

La certificazione verrà controllata dal personale addetto al momento dell’ingresso. In caso di indisponibilità del Green pass rafforzato non sarà possibile accedere agli spazi.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.centrosantachiara.it