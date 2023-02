ASSESSORE PAT FAILONI * RINATURALIZZAZIONE LAGHI CORNISELLO: « SÌ A DEMOLIZIONE TELEFERICA A MONTE, FIRMATO ACCORDO TRA PROVINCIA TRENTO – COMUNE CARISOLO – PNAB »

18.02 - mercoledì 22 febbraio 2023

Il testo seguente è tratto integralmente da un link social (Facebook, collegato al profilo dell’assessore Failoni) ricevuto in redazione da Agenzia Opinione –

///

CORNISELLO: SÌ ALLA DEMOLIZIONE DELLA TELEFERICA A MONTE. Un intervento molto atteso che sta per diventare realtà: parliamo della rinaturalizzazione dell’area montana dei laghi di Cornisello, in Val Nambrone, un luogo tra i più suggestivi del territorio del Parco Naturale Adamello Brenta che negli anni ’50 fu interessato da un intervento – iniziato ma mai concluso – di sfruttamento idroelettrico. Stamani è stato firmato un accordo che impegna la Provincia autonoma di Trento, il Comune di Carisolo e il Parco Naturale Adamello Brenta a realizzare degli interventi per la rinaturalizzazione e il recupero paesaggistico dell’area.

Alla firma, assieme a me, il presidente del PNAB Walter Ferrazza e il sindaco di Carisolo Arturo Povinelli. In particolare fra gli interventi è prevista la demolizione della stazione a monte della teleferica di cantiere costruita a suo tempo per supportare la realizzazione dell’impianto idroelettrico Cornisello-Santo Stefano, e delle altre opere accessorie.