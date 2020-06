APT VAL DI FIEMME (TN) * ESTATE 2020: « NUOVO BIOLAGO, AD INIZIO AGOSTO SI POTRà FARE IL BAGNO NEL LAGHETTO ECOCOMPATIBILE CIRCONDATO DA PRATI (LOCALITà FONTANELLE) »

Predazzo ama l’acqua. Sarà perché è sorto sulla confluenza dei due torrenti, l’Avisio e il Travignolo, o per la sua tradizione delle fontane. Oggi ne possiede 36, ma già nel 1785 ne aveva una per rione, con la duplice funzione di abbeveratoio e lavatoio. Forse non c’è da stupirsi se sarà proprio la località “Fontanelle” ad accogliere il nuovo biolago.

L’insaziabile desiderio d’acqua sarà colmato da uno specchio d’acqua balneabile e circondato da prati.

La balneabilità sarà garantita dal ricambio d’acqua e dalla presenza di alcune piante acquatiche adatte alla depurazione. Nel rispetto della natura la fitodepurazione sostituirà preparati chimici come il cloro e altri additivi, evitando che sostanze nocive si riversino nei sistemi fognari o nei terreni circostanti.

I lavori si stanno concludendo dove un tempo c’era il campo ippico, in mezzo alla distesa pianeggiante che i residenti chiamano abitualmente “Campagna”.

Il laghetto sarà pronto tra fine luglio e inizio agosto 2020 con una superficie di 5.000 metri cubi e una profondità massima dell’acqua di 1.30-1.50 metri.

Il blocco delle attività dovuto all’emergenza sanitaria, ha posticipato di un anno il completamento del bar a servizio del biolago.

A fianco al laghetto ecocompatibile passa il nuovo tratto di ciclabile provinciale, quello che permette di pedalare da Molina a Canazei in totale sicurezza.

Il biolago sarà anche il luogo ideale per una sosta rigenerante e rinfrescante prima di risalire in sella.

Un tempo erano le fontane i luoghi di aggregazione e socializzazione. Ora sarà il biolago.

“Questo specchio d’acqua – spiega la sindaca di Predazzo Maria Bosin – si inserisce con armonia in un’area vitale e sportiva, fra la nuova pista ciclabile, il campo sportivo, lo skate park e il parco giochi. Mancava solo l’acqua in questa oasi di relax e divertimento”.