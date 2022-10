WINDTRE * “EARTH TECHNOLOGY EXPO“: CARDONE, « PRESENTI ALLA SECONDA EDIZIONE, PER CONTRIBUIRE ALLA TRANSIZIONE VERDE E DIGITALE DELLE CITTÀ »

17.31 - giovedì 06 ottobre 2022

WINDTRE, partecipa alla seconda edizione di Earth Technology Expo che si tiene, anche quest’anno, all’interno della Fortezza da Basso a Firenze. Si tratta di una esposizione delle applicazioni tecnologiche e delle innovazioni presenti nelle linee guida del Next Generation EU.

Nel proprio stand, caratterizzato dal claim ‘GO TO 2030’, WINDTRE intende comunicare un percorso di cambiamento verso il 2030, traguardo temporale entro cui è prevista la trasformazione delle città in smart city. Nello spazio espositivo, in particolare, verranno illustrati, con icone e testi che ne facilitano la comprensione, i servizi digitali di WINDTRE destinati a progetti nei quali natura e città convivono in armonia.

“L’azienda si conferma come enabler tecnologico di primo piano anche in iniziative cruciali e di lungo termine come quella delle transizioni gemelle, verde e digitale, attraverso l’evoluzione delle città in smart city” afferma Luca Cardone, Head of 5G & Corporate Solutions di WINDTRE. “Si tratta di un obiettivo che consideriamo primario, continua il manager, non a caso, il progetto per la ‘città smart’ fa parte dei dieci obiettivi del piano di sostenibilità di WINDTRE, impegnata a migliorare la qualità della vita dei cittadini e delle imprese e a supportare le amministrazioni locali nella trasformazione digitale”.

WINDTRE gioca un ruolo determinante per rendere questa visione una realtà, in linea con l’approccio dell’azienda alla costruzione di un futuro più sostenibile che può essere sintetizzato in: ‘più responsabilità, più umanità, più green’.