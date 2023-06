COOPERATIVE SOCIALI “CITTÀ FUTURA“ E “CS4“ * CURA ORTO: « INSIEME PER DIFFONDERE LA CULTURA ECOLOGICA, VALORIZZANDO LE RISORSE TERRITORIALI »

09.44 - lunedì 12 giugno 2023

Caldonazzo, ai bambini del nido piace la scoperta dell’orto. Le cooperative sociali Città Futura e Cs4 insieme per diffondere la cultura ecologica, valorizzando le risorse territoriali, promuovendo il rispetto della natura e la tutela della salute in un’ottica di welfare generativo. I bambini e le bambine del nido d’infanzia di Caldonazzo, gestiti dalla cooperativa Città Futura, stanno seguendo un progetto che li appassiona che riguarda la cura dell’orto. Qualche mese fa hanno seminato e coltivato a scuola delle piccole piantine, insieme ai ragazzi con disagio sociale della cooperativa CS4 di Pergine, e nei giorni scorsi le hanno trapiantate in terrapieno, accompagnati anche dai genitori con una vera e propria festa del trapianto.

A fine luglio, prima che il nido d’infanzia finisca, ci sarà l’ultimo tassello di questo progetto: la raccolta, che farà finalmente comprendere come da un piccolo seme, con le dovute cure e nutrimenti, può nascere un frutto squisito, da consumare insieme in allegria dopo l’intervento della cuoca del nido. Un seme che contiene la vita.

Il progetto di collaborazione tra CS4 e i nidi di Città Futura dell’Altopiano della Vigolana e di Caldonazzo, patrocinato dai due rispettivi Comuni, è iniziato lo scorso anno con la fornitura di verdure fresche coltivate da ragazzi con fragilità sociale, in modo naturale e senza agrofarmaci, negli orti “Terra Gaia” di CS4 (ad Assizi di Pergine e in località Fratte di Bosentino), ed è proseguito quest’anno con dei laboratori in cui le famiglie e i bambini sono stati coinvolti nella preparazione degli orti e delle serre e nella semina e coltivazione delle piantine i cui frutti saranno mangiati dai bambini in occasione del pranzo e della merenda al nido.

Durante la festa del trapianto, bambini, genitori, nonni, educatrici e agricoltori, raggiunti gli orti di Assizi dopo una passeggiata, hanno trapiantato le piantine ormai cresciute, giocato nei laboratori naturali e fatto merenda con i prodotti del territorio. Una giornata importante per loro, confermata tale anche dalla presenza dell’assessora alle politiche sociali del Comune Cadonazzo Paola Scarnato, coinvolta in un dialogo con Laura Cagol, biologa e nutrizionista di Città Futura, e Wenddi Burger, educatrice ambientale che collabora con CS4, sui temi dell’alimentazione sana e della sostenibilità socio-ambientale.

Questo progetto è nato nell’ambito delle attività del Distretto di Economia Solidale di Agricoltura Sociale, al quale aderiscono le due cooperative coinvolte. Città Futura gestisce nidi d’infanzia e si occupa di servizi educativi per bambini da 0 a 6 anni. CS4 è invece una cooperativa che offre assistenza e sostegno alle persone con fragilità e alle loro famiglie.