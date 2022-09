APT VAL DI FASSA (TN) * DOLOMITI D’AUTUNNO: « MOLTE LE OFFERTE, DALLE ACQUE TERMALI AGLI AGRITUR DOVE GUSTARE I PRODOTTI LOCALI »

12.12 - sabato 03 settembre 2022

Al via la bella stagione della Val di Fassa. Nella valle ladina, l’autunno, con temperature piacevoli, ti offre itinerari a piedi o con la bike, acque termali, agritur dove gustare i prodotti locali e borghi da visitare.

Dolomiti d’autunno: il meglio per una vacanza, breve o lunga che sia. Lo sa bene la Val di Fassa che, da settembre a ottobre inoltrato, ti accoglie tra sfumature, profumi, gusti, attività e armonie impareggiabili. Nella valle, di lingua e cultura ladina, il clima autunnale decisamente gradevole – con aria frizzantina al mattino e alla sera e il tepore deciso nelle ore centrali della giornata – si rivela ideale per trekking in quota tra i celebri gruppi dolomitici di Catinaccio, Sella, Sassolungo e Marmolada. Fino alla prima metà di ottobre, tra l’altro, alcuni impianti di risalita aperti – fra cui la funivia che porta ai 2950 m del Sass Pordoi attiva fino al 1° novembre – ti facilitano l’ascesa verso itinerari in quota (che d’estate sono decisamente più frequentati) apprezzando paesaggi silenziosi e tinti di nuance sempre più intense, man mano che ci si addentra nella stagione del foliage.

Se, oltre alla quota, desideri conoscere il fondovalle puoi seguire il corso del torrente Avisio e la passeggiata piacevolissima che l’accompagna, così come gli itinerari culturali che conducono al Museo Ladino di Fassa a Vigo, che dal 2017 fa parte del club de “I borghi più belli d’Italia”, alle chiese fassane più antiche e negli altri paesi pittoreschi della valle. Se ami la musica, segna in agenda i quattro concerti valligiani del festival I suoni delle Dolomiti.

Ti piace pedalare? Avventurati su salite e discese di passi come Pordoi e Sella, che hanno fatto la storia del ciclismo, oppure lungo la Pista Ciclabile delle Dolomiti di Fiemme e Fassa (48 km da Penia di Canazei a Molina di Fiemme). Fino al 18 settembre tutti i giorni e dal 24 settembre al 16 ottobre, per tutti i week end, è attivo il Bike Express Fiemme e Fassa, il bus con il rimorchio per le bici che ti permette di percorrere la pista solo in falsopiano e discesa e di rientrare (evitando la salita) comodamente seduto. Con l’mtb puoi puntare a mete ambiziose, che ripagano con un panorama strepitoso, quali Val Duron e Val Contrin. Un’alternativa alle escursioni a piedi o con le due ruote? I trekking a cavallo, per un’autentica simbiosi con la natura, oppure il parapendio, anche biposto con tanto di esperto istruttore, per vivere la libertà del volo libero nei cieli dolomitici.

Tanta attività fisica va sicuramente ricompensata a tavola: assapora i prodotti del territorio come i formaggi Puzzone di Moena Dop e Cher de Fascia realizzati nei caseifici valligiani, ma anche i caci, i salumi, le tisane e gli sciroppi preparati con cura negli agritur di Fassa che, in autunno, sono aperti.

Per soggiorni di relax per ritrovare forma e buonumore, hai a disposizione le sorgenti termali di Aloch (che sgorgano a 1320 metri dalle rocce sedimentarie di Bellerophon del gruppo dei Monzoni) di Pozza. Nel paese fassano le possibilità sono molteplici grazie alla presenza sia delle Terme Dolomia (convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale) dove le proprietà delle acque sulfuree si declinano al meglio in cure e trattamenti (in particolare aerosol e fanghi), sia dell’oasi di benessere rappresentata dalle QC Terme Dolomiti. Questa struttura che si sviluppa su oltre 4 mila metri quadri distribuiti in tre livelli – con innumerevoli vasche, idromassaggi, saune, bagni di vapore, zone relax e bistrot per salutari break di gusto – si affaccia da un lato sulle sponde del torrente Avisio e dall’altro su Cima Undici e Valacia. Immerso nelle tinozze e nelle vasche all’aperto (acqua a 37°), apprezzerai ancora di più le Dolomiti di Fassa, con il carattere dei toni autunnali.

*

Foto: MARISA_MONTIBELLER