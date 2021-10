CANALE 5 – “ STRISCIA LA NOTIZIA “ * « DIVENTA VIRALE L’HASHTAG LANCIATO DA STRISCIA #BASTAFILTRI, RAGGIUNGE IN POCHE ORE 1.200.000 PERSONE » (LINK VIDEO)

Grandissimo successo per l’iniziativa lanciata ieri sera a Striscia la notizia da Marco Camisani Calzolari che ha invitato i telespettatori a ribellarsi all’estetica perfetta (e finta) dei social, che – secondo uno studio diffuso da una ex dipendente di Facebook – può provocare danni psicologici seri nelle ragazze più giovani.

Camisani Calzolari propone di non usare più i filtri per modificare in modo ingannevole le foto che pubblichiamo, e l’hashtag #bastafiltri in poco tempo esplode raggiungendo oltre 1.200.000 persone. Tantissimi i messaggi di ringraziamento a Striscia: da «impariamo ad accettarci per come siamo» a «evviva, c’ho la panza».

LINK AL SERVIZIO