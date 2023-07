APT S. MARTINO CASTROZZA (TN) * “HELLAS VERONA“: « ENTRA NEL VIVO L’OFFICIAL SUMMER RETREAT 2023, I GIALLOBLÙ A PRIMIERO (11-23/7) »

12.09 - sabato 15 luglio 2023

Entra nel vivo l’Official Summer Retreat 2023 dell’Hellas Verona. La squadra gialloblù, a Primiero dall’11 al 23 luglio, dopo alcune giornate di doppi allenamenti si prepara alle prime amichevoli stagionali.

Il primo test match è in programma domenica 16 luglio alle ore 17 contro la locale selezione dell’Us Primiero. I biglietti per l’ingresso alla partita sono disponibili online sul circuito Vivaticket (10 euro intero – gratuito sotto i 12 anni): https://www.vivaticket.com/it/ticket/us-primiero-vshellas-verona/212376

Giovedì 20 e domenica 23 luglio poi i ragazzi allenati da mister Baroni affronteranno rispettivamente la Top 22 dilettanti Verona e la Virtus Verona, quest’ultima squadra professionista impegnata nel campionato di Serie C. Tutti gli incontri si terranno al centro sportivo intercomunale di Mezzano, dove i gialloblù si allenano regolarmente durante la settimana con doppie sedute mattutine e pomeridiane. I biglietti per tutti e tre i test match sono acquistabili solo online su Vivaticket. Per ulteriori info sulle amichevoli: https://www.hellasverona.it/news/primiero2023-info-biglietti-di-tutte-le-amichevoli.

Tanta carne al fuoco sia per i numerosi tifosi gialloblu che ogni estate accorrono al seguito della loro squadra del cuore che per i curiosi che, oltre ad assistere ad allenamenti e partite, possono interagire con il mondo Hellas Verona grazie al ritorno dell’Hellas Village nel piazzale antistante il campo di Mezzano. Un grande spazio completamente rinnovato dove divertirsi con gonfiabili, aree gioco a tema, musica, l’animazione firmata Young Man e i prodotti ufficiali dell’Hellas Store.

Si segnala che rispetto alle precedenti edizioni del ritiro si è resa necessaria una modifica sostanziale delle aree parcheggio e della viabilità stradale nelle giornate delle amichevoli (domenica 16, giovedì 20 e domenica 23). Si invita pertanto tutti coloro che intendono assistere alle partite a raggiungere la zona con congruo anticipo per trovare posto nelle aree appositamente predisposte a parcheggio, seguendo le indicazioni degli incaricati ed avere il tempo necessario per espletare le operazioni legate all’accesso allo stadio.

Si raccomanda infine il rispetto del divieto di utilizzo delle aree prative private appositamente delimitate per evitare possibili disguidi o disagi, in particolare in occasione del match di domenica 16 luglio, giorno in cui è in programma anche la festa dei Carmeni nel comune di Mezzano.