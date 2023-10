A.C. TRENTO * COPPA ITALIA ‘SERIE C’: “ AL SECONDO TURNO GLI AQUILOTTI CEDONO 5-4 ALL’ARZIGNANO VALCHIAMPO, DOPO I CALCI DI RIGORE “

04.49 - mercoledì 4 ottobre 2023

Il Trento cede 5-4 dopo i calci di rigore all’Arzignano Valchiampo: al “Dal Molin” i veneti avanzano al secondo turno di Coppa Italia Serie C

Per decretare la squadra vincente, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari e supplementari, sono necessari i calci di rigore che sorridono alla squadra di Bianchini. I Gialloblù torneranno in campo sabato 7 ottobre allo Stadio Briamasco alle 18:30 contro il Lumezzane.

ARZIGNANO Vince l’Arzignano Valchiampo 5-4 ma per decretare il successo dei veneti sono necessari i calci di rigore, dopo il pareggio di 0-0 maturato nell’arco dei 120 minuti di gara. Il Trento esce così al primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C. Cronaca. Mister Tedino sceglie il 4-3-3 con Pozzer a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Trainotti, Garcia Tena e Vaglica. In mezzo al campo agiscono: Brevi, Di Cosmo ed Ercolani mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell’attacco. Nella prima mezz’ora di gara sono poche le occasioni importanti create dalle due formazioni: i padroni di casa ci provano dalla distanza mentre i trentini con delle azioni manovrate che non portano a conclusioni particolarmente precise. Nel finale di frazione prima Sipos e poi Ercolani si rendono pericolosi con due tiri da fuori area ma in entrambe le circostanze il punteggio rimane invariato. Nel secondo tempo il Trento parte bene e dopo cinque minuti va vicino alla rete con una deviazione aerea di Vitturini su calcio d’angolo di Terrani. La risposta dei locali è affidata a Lunghi che, sempre di testa, impegna Pozzer, quest’oggi alla prima stagionale con la maglia del Trento. Da segnalare l’esordio per tre giovani della Primavera, Ruffato e Del Piero, subentrati rispettivamente a Ercolani e Terrani, mentre, nel primo tempo supplementare di Pedergnana per Vitturini. Durante la mezz’ora di tempi supplementari ad attaccare con maggior costanza, ma senza mai rendersi davvero pericoloso, è l’Arzignano. Nel finale di partita i gialloblù vanno vicinissimi alla rete del vantaggio con una conclusione dal limite di Del Piero che non trova la gioia per la precisa deviazione di Pigozzo. La lotteria dei rigori sorride ai giallocelesti che s’impongono 5-4. Sabato 7 ottobre il Trento tornerà in campo allo Stadio Briamasco, con calcio d’inizio alle ore 18:30, per affrontare il Lumezzane nel settimo turno di Serie C Now.

TABELLINO.

F.C. ARZIGNANO VALCHIAMPO – A.C. TRENTO 1921 0-0 (5-4 d.c.r)

Sequenza dei rigori: Centis (A) gol; Sipos (T) parato; Piana (A) gol; Sangalli (T) gol; Baldè (A) traversa; Di Cosmo (T) alto; Canato (A) gol; Vaglica (T) gol; Bordo (A) alto; Pasquato (T) gol; Milillo (A) gol; Obaretin (T) gol; Lakti (A) gol; Ruffato (T) parato

ARZIGNANO VALCHIAMPO (4-3-1-2): Pigozzo; Cariolato, Molnar (33’st Milillo), Campesan (6’pts Piana), Gemignani; Zanon (27’st Lakti), Casini (27’st Bordo), Centis; Lunghi (22’st Cazzadori); Grandolfo (22’st Canato), Baldè. A disposizione: Boseggia, Raina, Bernardi, Barba, Antoniazzi, Davi, Parigi.

Allenatore: Giuseppe Bianchini

TRENTO (4-3-3): Pozzer; Vitturini (6’pts Pedergnana), Trainotti, Garcia Tena (1’st Obaretin), Vaglica; Brevi (6’pts Sangalli), Di Cosmo, Ercolani (35’st Ruffato); Anastasia (11’st Pasquato), Sipos, Terrani (35’st Del Piero). A disposizione: Russo, Di Giorgio, Attys, Petrovic, Barison.

Allenatore: Bruno Tedino

ARBITRO: Signor Gianluca Catanzaro di Catanzaro

ASSISTENTI: Carlo Farina di Brescia e Tommaso Mambelli di Cesena

IV UFFICIALE: Roberto De Stefanis di Udine

NOTE: pomeriggio estivo, cielo sereno, temperatura attorno 25°. Campo in discrete condizioni. Ammoniti: 15’pt Zanon, 21’st Campesan, 39’st Brevi, 7’pts Pedergnana, 13’pts Bianchini. Angoli:12-4. Recupero: 1’+3’+2’+0’. Totale spettatori: 235.

INTERVISTE.

BRUNO TEDINO.

“Oggi volevamo fare una partita con grande energia e voglia ma davanti a noi abbiamo trovato una squadra scorbutica. Nel complesso abbiamo retto bene il campo, sfiorando anche l’impresa. Siamo andando vicini a vincere la partita, soprattutto nella parte conclusiva di gara. Il nostro è un campionato difficile. Sono contento di aver ritrovato lo spirito che avevamo perso negli ultimi 10 giorni. Ora dobbiamo ripartire per migliorarci dal punto di vista tecnico. Questo pomeriggio abbiamo schierato un centrocampo inedito, con molti giovani in campo. Ai calci di rigore, la nostra sofferenza, purtroppo non è stata premiata. Non abbiamo snobbato la Coppa Italia, anzi. Assieme allo staff abbiamo deciso di schierare i giocatori utilizzati meno fino a questo momento ma che ci hanno dato tutti delle indicazioni positive”.

ANDREA TRAINOTTI.

“Sono convinto che la squadra oggi abbia tenuto bene il campo e abbia concesso poco agli avversari. Siamo dispiaciuti per i rigori che hanno regalato all’Arzignano il passaggio del turno. Giocare questo pomeriggio è stato bello. Ora ci aspetta una partita importante contro il Lumezzane. Vogliamo far felici i tifosi che verranno, come sempre, a seguirci allo Stadio Briamasco”.