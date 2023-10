DALZOCCHIO (LEGA) – REPLICA A RECH (CAMPOBASE): “ NEL 2015 LA SINISTRA AVEVA PORTATO IN TRENTINO VARI ESPONENTI POLITICI, DI PRIMO PIANO “

19.43 - martedì 3 ottobre 2023

Oggi siamo rimasti sorpresi di fronte alle dichiarazioni di Michael Rech riguardo alla presenza di esponenti del Governo in Trentino e nello specifico di Matteo Salvini. Il Sindaco Rech sembra avere la memoria corta: in occasione delle elezioni comunali a Rovereto del 2015 la sinistra aveva portato in Trentino vari esponenti politici di primo piano perché vi è la libertà, per ogni esponente politico, di invitare ad una conferenza il proprio rappresentante di partito.

Nel 2015 i vari esponenti del Partito Democratico e di partiti di area di centrosinistra hanno svolto un ruolo significativo nella promozione delle politiche e delle idee di quello schieramento politico.

Ergo, perché la sinistra ha potuto e potrebbe invitare liberamente i rappresentanti, mentre la Lega no? È evidente che quando mancano gli argomenti ci si affida a questioni ridicole atte solo a spostare l’attenzione altrove.

Rech in un contesto in cui il centrosinistra non gode di appoggi da parte della popolazione, si impunta su questioni assurde anche perché nulla vieta loro, così come fatto nel passato, di portare sul territorio esponenti del centrosinistra.

*

Mara Dalzocchio

Capogruppo Lega – Consiglio Provincia autonoma Trento