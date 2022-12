UIL SCUOLA * RINNOVO CCPL ATA – AE – FP – INFANZIA: SEGRETARIO DI FIORE, « PARTE LA PROTESTA, A BREVE SARANNO ORGANIZZATE ASSEMBLEE DI ISTITUTO »

13.17 - martedì 06 dicembre 2022

Rinnovo CCPL ATA, AE, FP e Infanzia Parte la protesta. A due settimane dall’ultimo incontro in APRaN, ancora ferma la trattativa per il rinnovo contrattuale del personale ATA-AE, Docenti Formazione Professionale Provinciale e Insegnanti della Scuola dell’Infanzia. Era il 22 novembre, quando a un passo dalla firma, l’Amministrazione provinciale ha tirato fuori dal cilindro “la valutazione del personale”, riesumando un impegno contrattuale firmato nel 2018 dalle altre organizzazioni sindacali: non certo da UIL Scuola.

Di Fiore: “In verità UIL Scuola non ha mai legato alla valutazione del lavoro alle progressioni di carriera. Legare la valutazione allo sviluppo professionale ha creato danni in tutta Europa, ci sono studi di comparazione tra i sistemi educativi europei che lo confermano”.

Nelle giornate successive, UIL Scuola ha intessuto un fitto scambio di relazioni con la controparte pubblica al fine di trovare una soluzione: il 28 novembre ha formalizzato in APRaN una proposta di mediazione. Nel ricordare che tutto il personale è già sottoposto a valutazione (FoREG sia per la parte generale sia sugli obiettivi specifici), UIL Scuola ha proposto di inserire, a chiusura del testo dell’accordo, una norma / impegno finale che ci porti a regolare un modello di valutazione delle prestazioni lavorative, non certo delle persone, a supporto di uno stabile sistema di progressioni economiche orizzontali, fissando fin da subito i criteri sui quali fondare tale modello: presenza in servizio (quota presenze), l’aver svolto la formazione obbligatoria (sicurezza), non aver subito sanzioni disciplinari di rilievo.

Altri dieci giorni sono passati in silenzio. ORA BASTA. Dalla Formazione Professionale parte la protesta.

Visto il mancato rinnovo del contratto del nostro comparto, gli insegnanti degli Istituti di formazione professionale provinciale intendono concretizzare lo stato di agitazione attraverso:

• partecipazione passiva a tutte le riunioni collegiali: consigli di classe, collegio docenti e sue articolazioni (dipartimenti);

• sospensione di uscite, viaggi d’istruzione ed incontri con esperti esterni. Saranno inoltre sospese le seguenti attività:

• partecipazione alle riunioni per commissioni interne ed esterne (piani di studio, regolamenti, piano di istituto, esami privatisti, ecc.);

• partecipazione a manifestazioni ed eventi esterni all’Istituto.

In generale, gli insegnanti della formazione professionale provinciale si limiteranno allo svolgimento delle sole attività contrattualmente dovute, autosospendendosi da ogni ulteriore incarico o prestazione a carattere accessorio.

A breve saranno organizzate assemblee di istituto per spiegare l’andamento della trattativa e discutere delle azioni da intraprendere.

Nella serata di oggi, gli organismi statutari UIL Scuola delibereranno le azioni di protesta da promuovere a tutela del personale ATA – AE e della Scuola Infanzia.