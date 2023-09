A.C. TRENTO * CALCIO “SERIE C”: “ I GIALLOBLÙ ESPUGNANO IL “PIOLA” DI NOVARA CON TRE GOL, DI ATTYS – PASQUATO – PETROVIC “

22.36 - domenica 17 settembre 2023

Il Trento espugna il “Silvio Piola” di Novara con un bellissimo 0-3: decidono Attys, Pasquato e Petrovic.

Nella terza giornata di Serie C Now i Gialloblù aprono le danze con Attys e nel secondo tempo archiviano la pratica con Pasquato e Petrovic. Ottima prestazione anche della retroguardia che conclude la terza partita consecutiva senza subire reti. Mercoledì alle 18:30 al Briamasco arriva il Legnago Salus.

Il Trento vince e convince. Al Silvio Piola di Novara finisce con un meraviglioso 3-0 per gli uomini di Bruno Tedino che salgono così, con sette punti in classifica, al secondo posto in coabitazione alle spalle della capolista Virtus Verona, ancora a punteggio pieno. Cronaca. Mister Tedino conferma il 4-3-3 con Russo a protezione dei pali e il quartetto difensivo formato da Vitturini, Barison, Garcia Tena e Obaretin. In mezzo al campo agiscono: Di Cosmo, Sangalli e Attys mentre il terzetto offensivo è formato da Anastasia e Terrani ai lati con Sipos al centro dell’attacco. Il primo squillo dell’incontro è dei locali con Gerardini che al 18’ calcia dalla distanza, senza però inquadrare la porta difesa da Russo.

Il Trento si difende con ordine e al 25’ passa in vantaggio con una splendida giocata di Christopher Attys. Bravo, prima a superare un avversario con un preciso dribbling e poi a battere Desjardins, sul primo palo, con un rasoterra al bacio. La marcatura scuote gli ospiti che qualche istante più tardi impegnano ancora l’estremo portiere di casa con una conclusione, questa volta operata da di Di Cosmo. Sul finale di prima frazione il Novara va a centimetri dalla rete del pareggio con D’Orazio, la cui conclusione s’infrange però sul palo. Il Trento si destreggia con ordine e al 63’ trova il doppio vantaggio.

Nella circostanza Petrovic, da poco subentrato a Sipos, difende palla trovando poi Pasquato che dal limite dell’area fa partire una perla che batte nuovamente l’estremo difensore di casa. Il Novara alla mezz’ora ci prova prima con una punizione calciata da D’Orazio che supera la barriera ma si spegne tra le braccia di Russo e poi con un colpo di testa di Rossetti che s’infrange contro il palo. Il Trento gioca bene e nel recupero cala anche il tris: Petrovic si conquista un calcio di rigore che trasforma, spiazzando Desjardins. Finisce così con un netto 3-0 per i gialloblù la seconda trasferta che, dopo quella di Trieste, porta in dote altri tre punti preziosi. Per gli uomini di Bruno Tedino è subito ora di tornare in campo.

Mercoledì al Briamasco, con calcio d’inizio alle ore 18:30, Pasquato e compagni saranno impegnati nel primo turno infrasettimanale di stagione contro il Legnago Salus.

TABELLINO

F.C. NOVARA- A.C. TRENTO 1921 0-3 (0-1)

RETI: 25’pt Attys, 18’st Pasquato, 49’st Petrovic.

TRENTO (4-3-3): Russo; Vitturini, Barison (27’st Ferri), Garcia Tena, Obaretin; Di Cosmo, Sangalli, Attys (27’st Frosinini); Anastasia (28’pt Rada), Sipos (13’st Petrovic), Terrani (13’st Pasquato). A disposizione: Pozzer, Di Giorgio, Trainotti, Vaglica, Brevi.

Allenatore: Bruno Tedino

NOVARA (4-1-3-2): Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Khailoti, Migliardi (24’st Urso); Ranieri (24’st Rossetti); Speranza (16’st Bagatti), Calcagni, D’orazio; Gerardini (16’st Donadio), Scappini (37’st Catania) A disposizione: Boscolo, Menegaldo, Prinelli, Di Munno, Scaringi, Savini, Gerbino, Caradonna, Saidi, Fragomeni.

Allenatore: Daniele Buzzegoli

ARBITRO: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro

ASSISTENTI: Stefania Genoveffa Signorelli di Paola e Andrea Romagnoli di Albano Laziale

IV UFFICIALE: Abdoulaye Diop di Treviglio

NOTE: pomeriggio estivo, cielo velato, temperatura attorno 24°. Campo sintetico in buone condizioni. Ammoniti: 9’pt Ferrari, 24’pt Bonaccorsi, 42’pt Garcia Tena, 44’pt Sangalli, 33′st Russo, 48’st Khailoti. Angoli: 9-4. Recupero: 3’+ 6’. Totale spettatori: 2.463.

INTERVISTE

BRUNO TEDINO dopo la vittoria contro il Novara: “Dobbiamo fare innanzitutto i complimenti al Novara che nei primi 25 minuti ci ha messo in difficoltà. Il Trento sta dimostrando di saper giocare bene. È un bel gruppo che si conosce e che è fortemente unito. Nonostante gli infortuni verificatisi in settimana, la squadra ha reagito bene, venendo a Novara e vincendo contro una squadra forte. Certo, dobbiamo comunque migliorare alcuni aspetti in vista delle prossime gare. Mercoledì c’è già un nuovo impegno contro il Legnago Salus. Sono contento di queste prime tre partite di campionato. Sono felice per Terrani, lo aspettavamo. Oggi abbiamo portato a casa tre punti importanti”.

CHRISTOPHER ATTYS: “Tornare al gol è sempre bello. Ero sulla parte destra di campo, ho superato l’uomo e senza esitare ho calciato, riuscendo a fare gol. Siamo una squadra forte e oggi sono felicissimo. Dobbiamo continuare a dimostrare quanto di buono stiamo facendo. Oggi non è stata una partita facile ma siamo riusciti ad affrontarla con il giusto attegg