SI PUò FARE  * COVID-19: SILVIA ZANETTI, « SI TROVINO SUBITO HOTEL A SPESE DELLA COLLETTIVITà PER IL PERSONALE MEDICO E SANITARIO TRENTINO CHE è IN PRIMA LINEA PER SALVARE LE NOSTRE VITE »

A seguito delle numerose segnalazioni, ci preme evidenziare una situazione alla quale nessuno ha prestato la necessaria attenzione.

Nella guerra contro il Coronavirus tutti i giorni qualcuno sta combattendo in prima linea, contro un nemico che non si vede, eppure uccide.

Ci riferiamo al personale medico e sanitario, cui dobbiamo tutti noi la nostra gratitudine.

Ma non solo: occorre anche che qualcuno pensi a queste persone che la sera devono tornare nelle loro case, tra i loro familiari, correndo il rischio di infettarli!?

È qui che la politica deve dimostrare la sua attenzione alle problematiche concrete del cittadino. Invece, con stupore, notiamo che la Giunta Provinciale non sta prendendo nessuna iniziativa, dall’altra l’assenza di qualsiasi proposta da parte della sinistra tanto pronta a rivendicare diritti spesso inesistenti, quanto incapace di riconoscere le esigenze reali.

Si sono trovati alberghi e hotel per ospitare persone provenienti da altri paesi, per far fronte alle ondate migratorie? Si trovino subito analoghe strutture alberghiere, a spese della collettività, per il personale medico e sanitario che oggi è in prima linea in Trentino per salvare le nostre vite.

Siamo sicuri della pronta attivazione della Presidenza, della Giunta, ma anche dell’intero Consiglio Provinciale, visti i presupposti e l’evidente rischio poco considerato.

*

Silvia Zanetti

Si Puo’ Fare Trentino

Movimento Politico dei Liberi Trentini