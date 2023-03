UNIONE COMMERCIO TURISMO ROVERETO E COMUNE MORI (TN) * RIGENERAZIONE URBANA: « SIGLATO IL PROTOCOLLO D’INTESA, PER FAVORIRE IL TESSUTO ECONOMICO DEL TERRITORIO »

16.38 - venerdì 17 marzo 2023

Uniti dalla comune volontà di favorire una nuova fase di sviluppo per il tessuto economico di Mori, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Stefano Barozzi e Confcommercio Rovereto e Vallagarina con il presidente Marco Fontanari, hanno sottoscritto un apposito protocollo d’intesa che dà ufficialmente il via al progetto di rigenerazione urbana dei quello che è il secondo Comune più grande della Vallagarina 8e sesto dell’intero Trentino, che ha da poco superato la soglia dei 10.000 abitanti.

“I nostri residenti crescono e questo è un segnale che il nostro territorio è attrattivo e proprio per questo vogliamo che anche le attività economiche possano beneficiarne – così il sindaco Stefano Barozzi -, ringrazio gli assessori Ortombina, Berti e Mura per il lavoro insieme a Confcommercio per preparare questo protocollo ed il lavoro che insieme andremo a fare per favorire lo sviluppo del tessuto economico. Come Amministrazione siamo ben felici di avere degli interlocutori rappresentativi con i quali stabilire importanti collaborazioni”.

“Il problema dello spopolamento dei centri storici purtroppo è diffuso ad ogni livello e siamo consapevoli che senza uno sforzo importante e congiunto da parte degli enti territoriali e delle Associazioni di categoria si rischia di assistere a molte chiusure – spiega il presidente di Confcommercio Rovereto e Vallagarina Marco Fontanari -. CI siamo attivati sul tema della rigenerazione urbana fin da subito, in seguito al protocollo siglato a livello nazionale tra Confcommercio e l’associazione dei Comuni italiani nel 2015. A Rovereto fin dal 2017 stiamo operando con l’Amministrazione comunale, dal 2021 anche ad Ala ed ora a Mori, non a caso i tre principali centri della Vallagarina. Ringrazio per il lavoro svolto il vicepresidente Omar Grigoli ed i nostri rappresentanti territoriali Ivano Bettini, Davide Regolini e Luca Moscatelli oltre al presidente dei pubblici esercizi Ciro Di Vito, noi ci mettiamo volentieri a disposizione con risorse umane e finanziarie per accompagnare e favorire processi di valorizzazione delle realtà economiche esistenti e per incentivare l’insediamento anche di nuove aziende. Siamo fermamente convinti che vadano messe a sistema risorse ed idee, creando sinergie ed operando con metodo e programmazione”.

L’assessora al commercio Daria Ortombina ha raccolto le sollecitazioni giunte dagli imprenditori moriani ed è impegnata in prima linea, con i colleghi di Giunta Elena Berti e Filippo Mura: “Ho recepito i chiari segnali che mi sono arrivati da commercianti ed operatori economici e mi sono attivata, trovando in Confcommercio un importante interlocutore con il quale porteremo avanti azioni e progettualità rivolto a tutti i nostri imprenditori. Una prima interessante collaborazione è stata messa in campo in occasione della Festa di Primavera, che animerà la borgata domenica 30 aprile. Questo protocollo è un punto di partenza, alla cui realizzazione hanno dato un contributo importante anche i funzionari del Comune, che stanno lavorando con grande impegno e passione”.

Un momento importante, dall’elevato valore non solo simbolico, nella consapevolezza che il coinvolgimento diretto degli operatori economici sarà fondamentale per dare concreta attuazione alle progettualità che verranno presentate a tutti gli interessati.