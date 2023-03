PAT * “EUREGIOFAMILYPASS: « LE TARIFFE AGEVOLATE RISERVATE AI GENITORI SI ESTENDONO AI NONNI, SE ACCOMPAGNATI DAI NIPOTI »

15.04 - giovedì 9 marzo 2023

Quali vantaggi con l’EuregioFamilyPass? La parola ai nonni! Le tariffe agevolate riservate ai genitori si estendono ai nonni, se accompagnati dai nipoti. I vantaggi ci sono, il gradimento delle famiglie e i numeri lo confermano, visto il costante aumento delle tessere rilasciate dall’ente provinciale. La card però può essere usata da circa due anni, non solo dai genitori, ma anche da un’altra categoria parentale: i nonni. Loro cosa ne pensano dell’EuregioFamilyPass? Abbiamo ascoltato l’esperienza di una coppia di nonni di Trento, Teresa e Paolo (i nomi sono di fantasia), che sono stati tra i primi ad utilizzarla nello scorso mese di novembre. Anche nel 2023 la Provincia autonoma di Trento dimostra di essere a sostegno di questa categoria – i nonni – sempre più protagonista del welfare familiare. Nella sfera della conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, i nonni giocano un ruolo, da sempre, di primo piano nell’aiuto a figli e nipoti. Sono una risorsa indispensabile, laddove entrambi i genitori lavorano, nella gestione degli impegni quotidiani dei nipoti fatti di spostamenti frequenti (ambito trasporti) tra casa e scuola e di numerosi impegni tra compiti, corsi sportivi e gestione del tempo libero (musei, teatro, cinema, ecc.).

Grazie alla lungimiranza dell’ente provinciale, da un paio d’anni sono entrati (di diritto) tra i destinatari dell’EuregioFamilyPass anche i nonni. Abbiamo dato voce ad una coppia di nonni trentini, con due nipoti, un maschio Damiano di 7 anni e una femmina Lucrezia di 6 anni, chiedendo innanzitutto quale è stato il beneficio maggiormente apprezzato della card. Teresa ci risponde convinta dicendo che “in prima battuta, ci siamo sentiti riconosciuti dall’ente pubblico nel ruolo conciliativo che svolgiamo con passione tutti i giorni a fianco dei nostri amati nipoti”. E Paolo aggiunge: “Possiamo usufruire delle stesse tariffe agevolate dei genitori e ci sentiamo protagonisti di un’inclusione attiva all’interno della società. Noi aiutiamo i nostri figli – prosegue – per l’amore che nutriamo verso di loro, ma ora – grazie all’estensione dell’EuregioFamilyPass anche a noi – sentiamo di aver ricevuto un formale riconoscimento e un concreto aiuto economico nelle spese che giornalmente dovevamo sostenere per accudire i nostri piccoli”.

Teresa è entusiasta della carta e ci racconta la sua giornata “tipo” ante-EuregioFamilyPass: “Ogni giorno mi spostavo con i mezzi pubblici per andare a prendere a scuola i nipoti e riportarli a casa. Pagavo quindi il biglietto per entrambi i bambini e, a queste spese quotidiane, di frequente si aggiungevano i biglietti di ingresso al Muse e al Castello del Buonconsiglio, visto che dovevamo gestire anche il loro tempo libero in alcune giornate della settimana”. “Erano spese – prosegue – che sostenevamo con piacere però a medio-lungo termine iniziavano a pesare sul nostro bilancio familiare. Desidero quindi – ci dice – ringraziare ufficialmente l’ente pubblico e l’Agenzia per la coesione sociale per questo intervento che ci ha sollevato di diverse spese giornaliere e che ci sprona a continuare ad essere di sostegno ai nostri figli”. Prima di salutarci, il nonno – appassionato di nuoto ed ex atleta – ci dice: “Apprezzo, tra le varie opportunità della carta, in particolare l’accesso con tariffa ridotta ad alcune piscine trentine convenzionate. Tuffarmi con i miei piccoli nipoti e giocare assieme in acqua “non ha prezzo!”.

Di seguito le agevolazioni per i nonni in possesso dell’EuregioFamilyPass:

SKI FAMILY IN TRENTINO offre l’accesso gratuito a tutti i figli/nipoti minorenni agli impianti di risalita al solo costo dello skipass a tariffa intera dei genitori o dei nonni (nella formula giornaliero o frazione di giornata). I genitori/nonni residenti nella Provincia di Trento devono essere anche in possesso dell’EuregioFamilyPass (per maggiori informazioni www.skifamilyintrentino.it ).

VOUCHER CULTURALE è un contributo economico elargito dalla Provincia autonoma di Trento per la fruizione di servizi culturali, a favore dei figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e per le famiglie numerose in possesso di determinati requisiti. Per i teatri e le filodrammatiche è previsto un carnet di 160,00 euro, mentre per i cinema il carnet è di 100,00 euro. La novità sta nel fatto che può essere utilizzato il voucher anche da un accompagnatore del minorenne, che può essere un genitore o un nonno (per maggiori informazioni: https://www.centrosantachiara.it/centro-santa-chiara/presentazione/very-cult-voucher-cultura ).

EUREGIOFAMILYPASS: La Giunta ha deliberato un mese fa l’ampliamento delle agevolazioni tariffarie ai nonni nell’ambito dei trasporti pubblici e dei servizi culturali.

1) Le agevolazioni nei servizi museali: il costo di un biglietto a tariffa ridotta ai musei aderenti all’EuregioFamilyPass (compreso il servizio Muse Maxi Ooh e il servizio “salta coda” per famiglie con passeggino o zainetto porta bimbi), per il/i genitore/i assieme a uno o più figli minorenni; un biglietto a tariffa ridotta per i nonni assieme a uno o più nipoti minorenni. Un biglietto a tariffa intera nel caso in cui il/i genitore/i accedono assieme al museo con uno o più figli minorenni e ai nonni.

2) Le agevolazioni nei servizi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano: pagamento di un biglietto di corsa semplice per il nucleo familiare composto da uno o due genitori con al seguito fino a 4 minorenni; pagamento di un biglietto di corsa semplice per i nonni con al seguito fino a 4 nipoti minorenni; pagamento di un biglietto di corsa semplice per il nucleo familiare composto da uno o due genitori con al seguito fino a 4 figli minorenni e i nonni (per maggiori informazioni https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/Euregio-Family-Pass ).

ANCH’IO A TEATRO CON MAMMA E PAPA’: il Centro Servizi culturali Santa Chiara è un nuovo partner dell’EuregioFamilyPass e ha lanciato una promozione “a misura di famiglia e di nonni”. Per i genitori e i nonni, possessori dell’EuregoFamilyPass, è previsto l’ingresso a tariffa ridotta (€4,00) a persona (bambini, genitori e nonni), ed è valido per la stagione 2022/2023 di “Anch’io a teatro con mamma e papà”. Sono inclusi i nonni, sia con la famiglia intera, che in alternativa ai genitori. La rassegna “Anch’io a teatro con mamma e papà” va da novembre a marzo, per la stagione 2022/2023 e il costo del biglietto under 3 anni e oltre il terzo figlio è in omaggio.

AGRITURISMI CONVENZIONATI: Al/ai genitore/i in possesso dell’EuregioFamilyPass con al seguito uno o più figli minorenni e uno o più nonni sarà riconosciuto lo sconto del 10% su consumazioni di pasti o bevande ivi comprese le degustazioni di prodotti aziendali e, in alcuni casi, lo sconto del 5% sul pernottamento. Gli Agriturismi e le Malghe che offrono uno sconto sulla ristorazione sono: Agritur Dalaip dei Pape, Malga Coredo, Malga Tres, Agritur Volpaia, Agritur Solasna (per maggiori informazioni https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/Euregio-Family-Pass ).