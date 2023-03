PAT * INCONTRI TERRITORIO: « VENERDÌ 17/3 A SANT’ORSOLA TERME IL PRESIDENTE FUGATTI E GLI ASSESSORI ACCOLTI IN LOCALITÀ PINTAREI (ORE 9.00)

21.21 - giovedì 16 marzo 2023

Giunta: venerdì 17/3 seduta a Sant’Orsola Terme. Alle 12.30 circa la conferenza stampa in Municipio. Domani la Giunta provinciale di Trento si trasferirà in Valle dei Mocheni e precisamente a Sant’Orsola Terme per la propria seduta settimanale.

Il presidente Maurizio Fugatti e gli assessori provinciali saranno accolti verso le ore 9 in Località Pintarei (piazzale davanti alla scuola elementare) dal sindaco Andrea Fontanari assieme ai rappresentanti realtà del territorio.

Di seguito si svolgerà la riunione a porte chiuse dell’esecutivo e quindi l’incontro con la Giunta comunale. Come di consueto, al termine, verso le ore 12.30, è previsto un momento con la stampa presso il Municipio.