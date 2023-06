SOCCORSO ALPINO TRENTINO * FALESIA SAN GIACOMO (CALDES): « CLIMBER 46ENNE PRECIPITA PER DIECI METRI, ELITRASPORTATO ALL’OSPEDALE S. CHIARA »

19.59 - mercoledì 21 giugno 2023

Intervento di soccorso per una caduta accidentale alla falesia di San Giacomo (Caldes)

Un climber italiano di 46 anni è stato soccorso nel tardo pomeriggio di oggi, dopo essersi seriamente infortunato precipitando per circa una decina di metri dalla parete della falesia di San Giacomo, a Caldes. La caduta dell’uomo è stata fortunatamente bloccata dalla corda: l’arrampicatore è dunque rimasto appeso in parete, avendo evitato così di piombare a terra. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 18.30 da parte del compagno che lo assicurava.

Sul posto si sono subito portati 8 uomini della stazione competente Val di Sole ma, vista la dinamica e i politraumi presentati dall’infortunato, che per un momento ha anche perso conoscenza, la Centrale Unica di Trentino Emergenza, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino occidentale del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’equipe sanitaria e il Tecnico di elisoccorso sono sbarcati nei pressi della falesia, con gli operatori già presenti a coadiuvare nell’imbarellamento del paziente, che è stato poi elitrasportato all’ospedale Santa Chiara di Trento.