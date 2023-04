ASSOCIAZIONE “CODICE SORGENTE“ * TRENTINO – SCUOLA FORMAZIONE POLITICA: « OPPORTUNITÀ DI FORMAZIONE CIVICA, PER 30 GIOVANI UNDER 35 »

15.11 - domenica 30 aprile 2023

L’Associazione “Codice Sorgente – Idee ricostruttive” ha aperto le iscrizioni alla IV edizione della sua Scuola di formazione politica.

Sin dal 2019, la Scuola si propone quale opportunità di formazione civica e politica per 30 giovani under 35 in Trentino. L’obiettivo è fornire adeguate chiavi di lettura dei vorticosi cambiamenti che accadono nei contesti locali e globali, con l’ambizione di favorire l’elaborazione di idee per una nuova fase dell’Autonomia Speciale.

Un’occasione per sviluppare competenze, approfondire l’interesse per le politiche pubbliche e la politica (intesa nel senso lato come amministratori e come orizzonte lungo di pensiero) e creare una rete di relazioni con giovani desiderosi di crescere personalmente e professionalmente e rapportarsi con personalità trentine e nazionali di primo piano per offrire anche un proprio contributo alla Comunità.

L’offerta formativa di Codice Sorgente consta di 10 lezioni frontali (1 sabato mattina in presenza al mese da settembre 2023 a giugno 2024) tenute da relatori e relatrici di caratura nazionale, laboratori esperienziali sul dibattito, la Summer School di due giorni a Candriai e un laboratorio in pillole sul policy making che si terrà lungo tutto l’arco dell’anno formativo.

Il programma delle lezioni è stato definito pensando alla condizione giovanile corrente e alle sue prospettive per il futuro come lenti grazie alle quali osservare la società contemporanea e lo stato di salute dell’Autonomia. Dopo Enrico Letta (2019), Ilvo Diamanti (2021) e Sergio Fabbrini (2022), sarà il professor Angelo Panebianco il 17 giugno 2023 che avvierà le attività formative con la Lectio inauguralis aperta al pubblico sabato 17 giugno 2023.

Il 25 e 26 agosto a Candriai si terrà l’ormai tradizionale Summer School, quest’anno dedicata a “Il problema generazionale”, durante la quale si terranno due lezioni e un workshop oltre a momenti conviviali ed il pernottamento. Il primo modulo sarà dedicato a “Il Trentino, le sue specificità, le sue autonomie (Le origini dell’Autonomia)” con le prolusioni di professori quali Paolo Pombeni, Gianfranco Postal e Gianfranco Cerea.

Il secondo modulo vanta trattazioni di relatrici e relatori del calibro nazionale come la prof.ssa Daria de Pretis (“Attualità della Costituzione”), prof. Filippo Andreatta (“Conflitti nel disordine globale”), prof. Tito Boeri (“Equità e Fisco: come costruire una società più coesa?”) e prof. Carlo Barone (“Meritocrazia: collocazione del merito nelle società avanzate come legittimazione delle disuguaglianze?”).

L’ultimo modulo prevede a maggio e giugno 2024 tre conferenze aperte alla Comunità sulle prospettive a lungo termine per le giovani generazioni sui temi del Lavoro e dell’Economia del futuro, la Transizione Energetica e sull’avvenire della Sanità pubblica.

Per iscriversi è necessario compilare il modulo online raggiungibile al sito https://www.codicesorgente.eu/iscrizione entro il 25 giugno 2023.