” CAMBIAMO INSIEME – PER L’AUTONOMIA TRENTINO ALTO ADIGE ” * AMMINISTRATIVE 2023: « SERGIO DIVINA, È POSITIVO CHE POSSA GUIDARE LA COALIZIONE DI DESTRA-CENTRO »

16.28 - sabato 18 febbraio 2023

Appena nato, il contenitore del nuovo metodo politico centrista, autonomista e federalista “Insieme per l’Autonomia Trentina”, lanciato da Gianfranco Merlin e Stefano Elena con la presentazione del Manifesto politico, cambia pelle per allargarsi anche all’Alto Adige, diventando “Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige”, con ciò sottintendendo la necessità di portare anche nella provincia di Bolzano, come richiesto da molti altoatesini, la novità politica per rinnovare in profondità il metodo di governo e di rapporto con i cittadini.

“Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige” registra anche con interesse le mosse che stanno arrivando da parte degli altri schieramenti politici, a partire dal centro destra trentino. Pur ribadendo che “Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige” si presenterà con i partiti alleati autonomamente alle elezioni regionali di ottobre 2023 presentando anche un proprio candidato presidente con relativa lista di supporto, si registra positivamente la possibilità che una figura storica della politica autonomista e federalista come Sergio Divina, che ha espresso notevole interesse per la proposta politica di “Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige” partecipando all’evento di presentazione pubblica, possa diventare la guida di una coalizione di destra-centro.

Un segnale che evidenzia come la scelta di “Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige” di presidiare come terzo polo un centro autonomista lasciato sguarnito dalle altre forze politiche locali e nazionali sia vincente e come si possa eventualmente prefigurare uno scenario in cui, qualora nessuna delle coalizioni in lizza raggiunga il premio di maggioranza, si possa dialogare per la creazione di un nuovo governo dell’Autonomia speciale meno sbilanciato a destra.

“Cambiamo Insieme per l’Autonomia del Trentino Alto Adige” prosegue i contatti con le varie forze politiche sul territorio regionale, trovando una positiva apertura alla novità politica e di metodo rappresentata dalla proposta che, oltre al rilancio dell’ente Regione, vuole riportare i cittadini protagonisti nella politica, a partire dalla puntale e corretta rappresentazione nelle istituzioni delle necessità espresse dai cittadini e dal mondo dell’economia.