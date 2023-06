RSF – REPORTER WITHOUT BORDERS * PRESS FREEDOM: « LA LIBERTÀ DI STAMPA IN ITALIA AL 41MO POSTO NEL MONDO, CONTINUA AD ESSERE MINACCIATA DALLA CRIMINALITÀ »

09.52 - domenica 11 giugno 2023

Press freedom in Italy continues to be threatened by organised crime, particularly in the south of the country, as well as by various violent extremist groups. These have significantly increased during pandemic and continue to hinder the work of information professionals, especially during demonstrations.

*

La libertà di stampa in Italia continua ad essere minacciata dalla criminalità organizzata, in particolare nel sud del Paese, oltre che da vari gruppi estremisti violenti. Questi sono notevolmente aumentati durante la pandemia e continuano a ostacolare il lavoro dei professionisti dell’informazione, soprattutto durante le manifestazioni.

OFFICIAL LINK REPORTER WITHOUT BORDERS