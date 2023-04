MAURIZIO DALDON * TRENTO – RECUPERO ‘EX CASINO TIRO AL BERSAGLIO’: “ RACCOLTE 125 FIRME, LE CONSEGNEREMO AL SINDACO IANESELLI “

19.20 - sabato 15 aprile 2023

Gentile direttore Luca Franceschi,

invio una mia nota circa la Petizione popolare sì al Recupero!Grande partecipazione all’iniziativa del comitato per la Rinascita dell’ex-casino di Tiro al Bersaglio.

Approvata all’unanimità di tutti i partecipanti l’iniziativa di recuperare lo storico edificio di proprietà del Comune di Trento abbandonato senza nessuna manutenzione.

L’illustrazione del documento dei Consiglieri comunali Silvia Zanetti (Sì può fare) e Andrea Maschio (Onda) è stata apprezzata dal pubblico presente in sala. Il Documento è stato approvato in Consiglio comunale il 25 gennaio 2022 e riguarda la destinazione di fondi del bilancio comunale per redigere un progetto preliminare per la ristrutturazione o demolizione con ricostruzione dell’edificio p.ed. 1522 Trento.

Sono intervenuti:

Il Capitano Roberto Feller della 1. Schützenkompanie – Kaiser Maximilian ha ricordato i numerosi incontri che non hanno avuto nessun esito con l’Amministratori precedenti per ricostruire l’edificio e le numerose iniziative culturali.

Il capitano Bruno Festi della Schützen Kompanie Paolo Primon Trient ha ricordato le numerose proposte e tentativi fatti in passato da Paolo Primon per recuperare lo storico edificio in particolare nel 1999 con la Giunta Pacher-Dellai.

Apprezzati l’intervento dello storico Osvaldo Tonina appassionato ricercatore della storia Tirolese e uno dei fondatori dell’associazione Risveglio Tirolese.

L’intervento di Paolo Monti portavoce dell’Associazione Risveglio Tirolese ha richiamato i presenti a farsi portavoce dei valori della storia della nostra terra in particolare dell’Autonomia del Trentino. La Presidente dell’Associazione Nicoletta Chistè ha confermato l’appoggio all’iniziativa del Comitato.

Numerosi gli interventi del pubblico tra cui alcuni gioviani del quartiere che si sono fatti portavoce del degrado dovuto anche all’abbandono dell’edificio.

Sono 125 le firme raccolte, che saranno consegnate al Sindaco di Trento (Franco Ianeselli) nei prossimi giorni.

*

Maurizio Daldon

Responsabile Comitato