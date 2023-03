PD – SEZIONE TRENTO * NOMINE: « ALEX BENETTI NOMINATO COORDINATORE CITTADINO, 29 ANNI È PRESIDENTE DELLA CIRCOSCRIZIONE BONDONE »

17.50 - martedì 21 marzo 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Nei giorni scorsi Alex Benetti, 29 anni, attuale Presidente della Circoscrizione Bondone del Comune di Trento, è stato nominato coordinatore cittadino. Benetti prende così il posto di Alessandro Dal Ri, diventato nel frattempo Segretario provinciale. Quella di Alex Benetti è stata l’unica candidatura, segno di un’unità di partito ritrovata dopo il congresso nazionale e provinciale svoltosi a fine febbraio.

Dal Ri: “Innanzitutto lo ringrazio per essersi messo in gioco, con la voglia di intercettare il grande entusiasmo sbocciato dopo il congresso, che ha visto la partecipazione di molti giovani, donne e uomini che credono ancora nei valori del Partito Democratico.

Sta facendo molto bene come Presidente della circoscrizione Bondone e altrettanto bene ha guidato negli ultimi mesi la nostra commissione ambiente interna. Per questo sono certo che lavorerà per fare del PD cittadino un’organizzazione sempre più aperta alla società e ai bisogni dei cittadini, oltre che un luogo di formazione e di approfondimento per tanti appassionati di politica”.

Partito Democratico del Trentino