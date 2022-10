PAT * TERRITORIO: SEGNANA, « IL TRENTINO È PARTICOLARMENTE ATTENTO AL RAPPORTO FRA SPORT, AMBIENTE ED INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ »

17.02 - sabato 01 ottobre 2022

Sport, inclusione e ambiente: Trentino in rete guardando alle Paralimpiadi. L’assessore Segnana al convegno organizzato in occasione della Settimana europea dello sport. Il Trentino è particolarmente attento al rapporto fra sport, ambiente e inclusione delle persone con disabilità. Lo dimostra attraverso l’impegno in rete dei soggetti attivi, nei rispettivi ambiti di competenza, per rendere il territorio attrattivo e accogliente. Fra queste realtà, anche la Provincia autonoma di Trento.

Se n’è parlato ieri, a Borgo Valsugana, presso la sede della Comunità di Valle, al seminario “Sport, inclusione, ambiente”, organizzato in occasione della “Settimana europea dello sport”, celebrata in tutta l’Ue, e in concomitanza con le iniziative del progetto Erasmus+ “ORNAT2000”. Un evento di approfondimento, caratterizzato dalla partecipazione di ospiti internazionali ai quali l’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia Stefania Segnana, dopo il ringraziamento agli organizzatori, ha rivolto un particolare saluto di benvenuto.

“È bello vedere – ha detto l’assessore – che la Valsugana è particolarmente attenta al rapporto fra sport, inclusione e ambiente, come dimostrano i diversi eventi organizzati sul territorio. Come Provincia, stiamo portando avanti insieme al Comitato Italiano Paralimpico una serie di iniziative; una fra le principali riguarda proprio la Valsugana e in particolare l’ospedale riabilitativo Villa Rosa, dove abbiamo recentemente aperto un Tavolo per la realizzazione di un Centro per lo Sport paralimpico di rilievo extraprovinciale. In questo modo intendiamo favorire l’inclusione sportiva attraverso uno spazio importante. La Provincia ha inoltre aderito al bando per il turismo accessibile, che ci consentirà di mappare opportunità e servizi offerti dal Trentino alle persone con disabilità.