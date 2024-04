TERMOMETRO POLITICO * SONDAGGI POLITICI IPSOS – MARZO 2024: « PER IL 43% DEGLI EUROPEI GIORGIA MELONI È SEMISCONOSCIUTA »

10.12 - sabato 20 aprile 2024

Sondaggi politici Ipsos, Meloni molto popolare in Romania. In Europa prevalgono quelli che non la conoscono bene, il 43%. Una cosa emerge chiaramente dagli ultimi sondaggi politici sul gradimento dei leader Ue (e non solo) svolti da Ipsos, gli europei sono poco informati o seguono poco la politica degli altri Paesi. Sono tantissimi coloro che, alla domanda su un premier o un presidente straniero, non sanno esprimersi perché non lo conoscono abbastanza.

È il caso, per esempio, di Giorgia Meloni, che per il 43% degli europei è semisconosciuta. Tra gli altri, però, prevalgono quanti hanno di lei un’opinione negativa, il 30%, mentre a mostrare un gradimento è il 27%. Curiosamente è in Romania che gli estimatori sono di più, ben il 54%, più che in Italia, il 39%. Ottiene un punteggio superiore al 30%, il 33%, anche in Bulgaria, Spagna, Polonia, dove ci sono del resto partiti affini a Fratelli d’Italia. Il gradimento più basso è quello degli svedesi e dei danesi, rispettivamente 10% e 14%, ma qui il dato è dovuto soprattutto al fatto di non essere conosciuta. È in Spagna e in Italia che sono di più i detrattori, il 44% e il 46%.

Maggiore è, invece, la popolarità di Macron, che del resto è anche più noto. Gode del gradimento del 41% degli europei, anche se proprio in Francia questa percentuale scende al 28%. È molto basso, del 21%, anche in Ungheria, mentre in Italia è inferiore alla media, del 31%. Supera invece il 50% in Danimarca, Germania, Grecia, Paesi Bassi e Romania, dove raggiunge il 57%.

Sondaggi politici Ipsos, è Orban il leader più impopolare

Ipsos nei suoi sondaggi politici ha testato anche la popolarità di altri leader, il tedesco Scholz, l’ungherese Orban, lo spagnolo Sanchez e l’ucraino Zelensky. Quest’ultimo per ovvie ragioni è molto conosciuto ed è anche quello con il gradimento maggiore, del 47%, ma si tratta di una percentuale che varia moltissimo da Paese a Paese. Raggiunge l’81% in Finlandia, il 72% in Danimarca e in Portogallo, il 74% in Svezia, e supera il 60% nei Paesi Bassi e in Spagna.

Al contrario è molto impopolare in Ungheria, dove sono il 60% ad avere un’opinione negativa di lui, in Grecia, il 57%, in Bulgaria, 56%, in Slovacchia, 50%. L’Italia fa parte di quella minoranza di Paesi in cui i contrari, il 41%, sono più dei favorevoli, il 32%.

Il leader più impopolare per questi sondaggi politici è invece Orban, che incontra il gradimento solo del 15% degli europei, percentuale che sale al 47% in Bulgaria e al 32% in Ungheria e Slovacchia, ma che crolla nei Paesi scandinavi. In Italia sono solo il 15% ad avere un’opinione positiva del premier ungherese, mentre i contrari sono il 42%.

Poco conosciuti, anche se governano Paesi importanti, Scholz e Sanchez. Il primo è poco più popolare di Meloni, con un gradimento del 29%, dei picchi in Danimarca, 46%, Romania, 53% e Portogallo, e una forte impopolarità del 61% nella sua Germania. In Italia non è abbastanza conosciuto da ben il 50%, e solo il 24% esprime un’opinione positiva. Il premier spagnolo non è ben noto a ben il 58% degli europei, è per questo che il suo gradimento è solo del 2%, il 41% in Spagna e il 29% in Italia.