TIM * EMERGENZA MALTEMPO: “ RAVENNA, ATTIVATI MEZZI DI EMERGENZA PER RETE MOBILE A SANT’AGATA SUL SANTERNO E FAENZA “

16.31 - domenica 21 maggio 2023

Ravenna – Mezzi di emergenza di TIM, dotati di stazioni radio che servono a ripristinare il segnale mobile in caso di calamità o eventi eccezionali che danneggiano le tradizionali infrastrutture di rete, sono attivi da questa mattina a Sant’Agata sul Santerno e a Faenza, due dei comuni del ravennate maggiormente colpiti dal maltempo dei giorni scorsi.

Il carrato mobile attivato a Sant’Agata sul Santerno, in particolare, è stato di fondamentale importanza per la cittadinanza e il personale impegnato nei soccorsi in quanto ha messo fine all’isolamento in cui versava l’intero comune.

A Faenza, invece, il mezzo speciale di TIM ha consentito di fare fronte al mancato funzionamento di 3 siti radiomobili gravemente danneggiati dall’acqua e dal fango, consentendo la piena operatività di servizio in una vasta zona della città.