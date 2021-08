APT GARDA DOLOMITI SPA * COVID: « TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI, A PARTIRE DA MERCOLEDÌ 4 AGOSTO AL PALAFIERE DI RIVA DEL GARDA / NON È OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE (COSTO 22.00 EURO) »

Nel Garda Trentino riapre la postazione per tamponi antigenici rapidi. A partire da mercoledì 4 agosto, presso il Palafiere di Riva del Garda tornerà operativo il punto per l’effettuazione di tamponi rapidi dedicato a turisti e residenti

Grazie alla messa a disposizione degli spazi da parte di Rivafierecongressi, la Federazione Cooperative Trentine attraverso l’azienda SEA Consulenze e Servizi e in collaborazione con l’Azienda per il Turismo Garda Dolomiti, riapre la postazione per l’effettuazione di test antigenici rapidi, destinati sia a turisti che a residenti dell’Alto Garda.

Tale postazione sarà operativa da mercoledì 4 agosto, tutti i giorni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 al fine di integrare il servizio già presente presso farmacie e studi medici del territorio.

Il servizio, per il quale non è obbligatoria la prenotazione, prevede un costo di € 22,00. Il risultato del test sarà rilasciato in lingua italiana e inglese.

E’ inoltre possibile scaricare dal sito i moduli, disponibili in italiano, inglese e tedesco, da compilare anticipatamente per l’accesso al servizio.