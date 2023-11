PAT * STUDIO: « PROSEGUONO GLI INTERVENTI DI OPERA UNIVERSITARIA, CON TRE NUOVI BANDI DI CONCORSO »

07.10 - sabato 18 novembre 2023

Nuove opportunità per il diritto allo studio.Aperte da lunedì 20 novembre le domande per partecipare ai bandi per l’alta formazione, per trentini iscritti in altri atenei in Italia e all’estero e per il sostegno agli studi post-diploma. Proseguono gli interventi di Opera Universitaria per il diritto allo studio con tre nuovi bandi di concorso, rivolti a studenti trentini iscritti in atenei in Italia (ad esclusione della Provincia di Trento) e all’estero, studenti trentini che si iscrivono a corsi della formazione terziaria accademica e non accademica e studenti dell’alta formazione professionale. Domande aperte dal 20 novembre al 18 dicembre.Il primo intervento è rivolto a residenti in Provincia di Trento che si iscrivono a corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, o a corsi di diploma accademico di primo o secondo livello presso atenei o istituti di grado universitario con sede sul territorio nazionale (ad esclusione della provincia di Trento) o all’estero.

Il secondo bando riguarda il bando per il sostegno agli studi post diploma, intervento che prevede l’erogazione di un contributo a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/a hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l’istruzione terziaria accademica e non accademica.

Infine il Bando destinato alle studentesse e agli studenti che si iscrivono al primo o al secondo anno dei percorsi di Alta Formazione Professionale attivati in provincia di Trento. Per tutti e tre i bandi le domande apriranno il 20 novembre e chiuderanno il 18 dicembre 2023. Tutte le informazioni dettagliate su scadenze, requisiti e condizioni sono pubblicate nel sito di Opera Universitaria, alla sezione bandi.