G&A BUSINESS SCHOOL * ” I CAFFÈ DELL’ACCADEMIA ” : « INCONTRI CON EUSEBIO GUALINO, RICCARDO FELICETTI, LORENZO DELLADIO, PAOLO TRINCIA, DONATELLA CAPRIOGLIO, CARLO BAGNOLI, NORBERT NIEDERKOFLER »

Sono appena cominciati gli appuntamenti formativi della G&A Business School, un ricco calendario di giornate in aula dove professionisti del management, del marketing e delle vendite condividono con imprenditori e collaboratori modelli ed esperienze con un approccio molto pratico e laboratoriale. Sempre all’interno della programmazione della Business School, martedì 12 febbraio partirà una serie di incontri, aperti a tutti, ma a numero chiuso previa iscrizione: I Caffè dell’Accademia, appuntamenti a cadenza mensile dalle 17.00 alle 19.00 nel G&A Building che affronteranno argomenti quali l’heritage generazionale, la gestione dello stress, l’innovazione strategica, … dal punto di vista esperienziale dell’ospite chiamato a parlarne.

La data del 12 febbraio, sold out appena dopo solo due giorni dal lancio delle iscrizioni, vedrà l’arrivo a Trento di Eusebio Gualino, A.D. di Gessi, azienda piemontese che opera nel settore dell’arredo bagno e del private wellness, fondatore della Gessi Academy, che ci parlerà dell’importanza del contesto in cui le aziende operano, di persone. Perché nulla è più reale, concreto e potente della forza di un gruppo che rema verso uno stesso obiettivo. Perché sono le persone, tutte insieme, a costruire l’anima di un’azienda e a portarla nel mondo. Non c’è mercato che possa spaventare un esercito corazzato e motivato. Insieme è sempre possibile cambiare rotta, cavalcare mari agitati e approdare su spiagge magari deserte dove c’è tutto un mondo da costruire. Bisogna saper leggere il contesto, capire chi siamo e da dove partiamo e poi non avere paura di sbagliare.

La storia di Eusebio Gualino è quella di un uomo straordinario, nato come muratore e diventato oggi un imprenditore visionario. L’uomo che ha portato una piccola azienda italiana, nata in un garage negli anni Novanta, ad essere leader nel mondo. La sua energia, la sua forza, la sua competenza e la sua positività continuano ad essere contese in aule di manager e collaboratori di tutta Europa.

I Caffè dell’Accademia proseguiranno il 20 marzo sempre dalle 17.00 alle 19.00 con Riccardo Felicetti, Ceo di Felicetti Spa, che affronterà il tema dell’Importanza di decidere, portando la sua esperienza personale di imprenditore che ha saputo fare scelte coraggiose cambiando il destino della sua azienda in uno dei momenti più complicati della storia del nostro Paese. Ha scelto, ha puntato e ha vinto, affrontando crisi, dubbi e paure.

Il 22 aprile arriverà a Lavis Lorenzo Delladio, Ceo e Presidente de La Sportiva Spa, per parlare di Convivenza generazionale.

A seguire Paolo Trincia, Donatella Caprioglio, Carlo Bagnoli, Norbert Niederkofler, …

“La cultura è un’opportunità ma anche un privilegio, troppo spesso ce ne dimentichiamo. Sarebbe bastato nascere, per caso, nella parte sbagliata del mondo per fare cose molto diverse, magari per preoccuparci del pane piuttosto che dei mercati”, racconta Davide Gabrielli, fondatore e presidente di G&A Group. “Noi che crediamo nella formazione e nello sviluppo delle persone – lo sviluppo delle aziende e delle persone è la nostra mission, ciò che facciamo da sempre -, abbiamo deciso di impegnarci per sostenere un progetto che possa aiutare chi non ha avuto la fortuna di nascere e crescere in Paesi come il nostro dove la cultura è o dovrebbe essere un diritto”. Continua Gabrielli “Per questo per tutto il 2020 raccoglieremo fondi per l’Associazione MelaMango, di cui conosciamo personalmente la Presidente Giuliana Cova, per adottare ragazzi e ragazze affinché possano continuare gli studi in Kenya e migliorare il futuro loro e del loro Paese”. Come per tutti i progetti del Gruppo,anche il 40% del ricavato dei Caffè dell’Accademia verrà devoluto alla causa.

G&A Group, da settembre nella una nuova sede, il G&A Building di Lavis – TN, nato oltre 20 anni fa, si occupa di sviluppo aziendale e turistico. G&A non è un brand, è un nome, IL nome di un gruppo di Soci e Amici che hanno messo insieme cinque marchi, Gabrielli &Partner, Hotel Klinik, Progetto Turismo, Laboratorio commerciale, Business School per portare avanti un sogno, quello di crescere insieme alle persone che collaborano con loro e di loro si fidano. Il nome nasce dalle iniziali di Giulia (Valentini) e Alessandro (Conti), i due giovani talenti del Gruppo, rimasti vittime della tragedia del 2016 in cui furono coinvolti proprio al ritorno da una cena aziendale, che continuano a restare nel cuore di ogni socio e collaboratore ma anche nelle sale del Building, l’Alessandro Social Room e la Giulia Business Meeting Room.

L’appuntamento è quindi, per gli iscritti, martedì 12 febbraio alle ore 17.00 in via Giuseppe di Vittorio 55 a Lavis.