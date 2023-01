PAT * SANITÀ: SEGNANA, « A FEBBRAIO VERRÀ LIQUIDATA UNA PARTE DEGLI ARRETRATI DEI CONTRATTI COLLETTIVI PROVINCIALI DI LAVORO, TRIENNIO 2019-2021 »

17.08 - martedì 31 gennaio 2023

Sanità: a febbraio sarà liquidata una parte degli arretrati dei contratti collettivi. Segnana: “Ieri il parere positivo del collegio dei revisori dei conti, oggi la convocazione in Apran delle organizzazioni sindacali di categoria”. “Voglio confermare, come già anticipato, che nel mese di febbraio verrà liquidata una parte degli arretrati dei contratti collettivi provinciali di lavoro del triennio 2019-2021”, è il commento dell’assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana, in merito a quando segnalato oggi sui media locali.

“La Giunta provinciale – prosegue l’assessore – proprio lo scorso 13 gennaio ha approvato una deliberazione per autorizzare la sottoscrizione dei contratti negoziati in sede Apran, con i quali si riconoscevano appunto gli arretrati del triennio 2019-2021 per una serie di categorie del pubblico impiego, fra cui il personale del comparto sanità – area delle categorie. Come previsto dalla normativa vigente – spiega Segnana -, l’ipotesi è soggetta anche alla necessaria verifica da parte del collegio dei revisori dei conti della Provincia che, proprio nella giornata di ieri, si è espresso positivamente. Le Organizzazioni sindacali sono state quindi tempestivamente convocate dall’APRAN in data odierna per la sottoscrizione definitiva dell’Accordo. A seguito della sottoscrizione dell’Accordo, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari potrà quindi procedere alla liquidazione degli arretrati già nel mese di febbraio, con riferimento agli arretrati relativi alle voci fisse della retribuzione”, conclude l’assessore.