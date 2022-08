SOCCORSO ALPINO – TRENTINO * PALE S. MARTINO: “ INTERVENTO PER DUE RAGAZZE DI NAZIONALITÀ BELGA, IN DIFFICOLTÀ SUL SENTIERO GUSELLA “

18.40 - domenica 07 agosto 2022

Si è concluso intorno alle 17.40 un intervento in aiuto di due ragazze di nazionalità belga del 1999 e del 1991, in difficoltà lungo il sentiero attrezzato Nico Gusella (gruppo Pale di San Martino), a una quota di circa 2.500 m.s.l.m.. Le due ragazze avevano in programma di raggiungere il rifugio Velo della Madonna dal rifugio Rosetta, quando nei pressi della forcella Porton hanno chiamato il Numero Unico per le Emergenze 112 intorno alle 14.30 perché stremate e infreddolite dalla pioggia.

Il Tecnico di centrale del Soccorso Alpino e Speleologico, con il Coordinatore dell’Area operativa Trentino orientale, ha chiesto l’intervento di due operatori della Stazione di San Martino di Castrozza. I due soccorritori sono saliti a piedi da San Martino di Castrozza e, dopo aver percorso la ferrata della Vecia, hanno raggiunto le due ragazze intorno alle 16.45. Grazie a una finestra di bel tempo è stato possibile far volare in quota l’elicottero, che ha recuperato a bordo le due ragazze e i soccorritori. Sfinite ma illese, le due escursioniste sono state portate a San Martino di Castrozza; per loro non è stato necessario nessun ricovero in ospedale.