PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * PARCO DELLE TERME DI LEVICO: « CONCERTO CON “IGUAZÙ ACOUSTIC TRIO”, MERCOLEDÌ 28 LUGLIO ORE 21.00 »

Parco delle Terme di Levico. Concerto con “Iguazu’ Acoustic Trio”, mercoledì 28 luglio ore 21.00.

Mercoledì 28 luglio ad ore 21.00 proseguono nel parco delle terme di Levico gli appuntamenti musicali nell’ambito di “Vivere il Parco” con il concerto proposto da “Iguazù Acoustic Trio”. Il concerto gratuito si terrà all’aperto presso l’anfiteatro naturale del parco e in caso di maltempo al coperto con posti a sedere assegnati in ordine di arrivo e nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.

Il nome del gruppo richiama alla mente le favolose cascate situate sul confine tra Brasile e Argentina. Infatti “Iguazù Acoustic Trio” nasce proprio da lì, dalla passione per le sonorità del Sud America, in particolare dei paesi con una forte tradizione musicale come Brasile, Cuba, Argentina, Perù e Puerto Rico.

Atmosfere e reminiscenze di un’America Latina dove riecheggiano Salsa, Tango, Bossanova e Samba con influenze Nord-Americane (Jazz, Funky, R&B).

Il trio è formato da Fabio Gianni al pianoforte, Marco Mistrangelo al basso e Alex Battini de Barreiro alla batteria e percussioni.

Il lungo sodalizio musicale alle spalle dei tre musicisti iniziato a metà degli anni 90 con una decennale frequentazione nell’ambito della musica latina più commerciale, la cosidetta “Salsa”, influisce positivamente sulla loro interazione.

Quegli anni ne hanno consolidato l’amicizia, cresciuta nella condivisione del piacere comune di vivere la musica e rafforzata dalle migliaia di chilometri in tour in lungo e largo per l’Italia, e non solo.

Ognuno dei tre ha portato in questo progetto le proprie esperienze e le proprie passioni musicali. Dalle energiche sonorità afrocubane con contaminazioni jazz, ad arrangiamenti personali di cover che fanno omaggio a grandi personalità del latin jazz internazionale.

Dopo numerose incisioni e progetti nel 2010 esce il loro primo lavoro discografico “Rubio” (CD) in collaborazione con RAI/Trade, che vanta la presenza di una leggenda della musica mondiale: il percussionista Alex Acuna (Weather Report, Al Jarreu, Madonna, ecc…).

Nel 2017 il trio torna in studio per il secondo cd dal titolo “Funclave”, lavoro che celebra la consacrazione della band da parte di pubblico e critica.

Negli anni hanno suonato e registrato con importanti musicisti italiani e stranieri, tra i quali: Alex Acuna, El “Chato” Rebatta, Paola Folli, Daniele Comeglio, Daniele Moretto, Gendrickson Mena, Humberto Amesquita, Max De Aloe, Ana Flora, Adi Suosa, Luciano Zadro, Carlo Napolitano, Luca Calabrese, Fabio Ilaqua, Nick The Nightfly, Ernesttico, Eric Van Aro…

L’incontro con la splendida voce di Paola Folli nel 2018 per alcuni concerti, ha dato inizio ad una intensa collaborazione tra la band e la vocalist che a gennaio del 2021 ha portato alla realizzazione di “Overlands” cd di Iguazù Acoustic Trio & Paola Folli.

PROGRAMMA COMPLETO: