PAT * FERRAGOSTO: « I MUSEI E CASTELLI TRENTINI PROPORRANNO ESPOSIZIONI – LABORATORI – ESCURSIONI – RIEVOCAZIONI STORICHE »

11.25 - venerdì 11 agosto 2023

Sono molte le iniziative culturali per il ponte del 15 agosto. Anche a Ferragosto musei e castelli del Trentino aperti. Un ponte di Ferragosto senza interruzioni. I Musei e Castelli trentini saranno aperti anche in questo lungo fine settimana e proporranno esposizioni, laboratori, escursioni, rievocazioni storiche e giochi per tutti i gusti e tutte le età.

Gli appassionati di archeologia e della storia più antica del Trentino, martedì 15 potranno visitare i musei curati dall’Ufficio beni archeologici dell’UMSt Soprintendenza per i beni e le attività culturali: il S.A.S.S., la Villa romana di Orfeo, il Museo Retico, il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé. Sono poi aperti in via straordinaria anche lunedì 14, oltre che a Ferragosto, i castelli provinciali Beseno, Stenico, Buonconsiglio, Thun, Caldes, come il Mart, con Casa d’Arte Futurista Depero e Galleria Civica di Trento. Sempre aperto anche il Muse con le sue sedi territoriali delle Albere, del Museo delle Palafitte del Lago di Ledro, del Giardino Botanico Alpino, della Terrazza delle Stelle e del Museo Geologico. Aperto in via straordinaria di lunedì anche il METS – Museo etnografico trentino San Michele con la sua ricca collezione etnografica.

Infine Le Gallerie a Piedicastello, il Museo dell’aeroanutica Gianni Caproni e il Forte di Cadine saranno chiusi lunedì 14 e aperti invece a Ferragosto, come le due sedi del Museo Casa De Gasperi e Museo per Via gestite dalla Fondazione dedicata allo statista trentino.

ARCHEOLOGIA

Lo Spazio Archeologico Sotterraneo del Sas, a Trento, sotto piazza Cesare Battisti, oltre al percorso nella Tridentum romana di duemila anni fa, ospita le mostre “La memoria nel ghiaccio. Archeologia della Grande Guerra a Punta Linke”, “Coppia stereoscopica. Cent’anni (o quasi) di Trento nello sguardo di Sergio Perdomi e Luca Chistè” e “Ostriche e vino. In cucina con gli antichi romani”.

L’esplorazione dell’antica città prosegue alla Villa romana di Orfeo, in via Rosmini, che conserva i resti di una prestigiosa abitazione abbellita da un magnifico mosaico dove è raffigurato Orfeo mentre incanta gli animali con la sua musica (entrambi i siti sono aperti con orario 9.30-13 e 14-18).

A Sanzeno, in Val di Non, il Museo Retico – Centro per l’archeologia e la storia antica della Val di Non sarà visitabile con orario 10-13 e 14-18, mentre il Parco Archeo Natura e il Museo delle Palafitte di Fiavé saranno aperti dalle ore 10 alle 19.

Lunedì 14, inoltre, i Servizi Educativi dell’Ufficio beni archeologici propongono “Archeotrekking in Valcava”, una passeggiata fra natura e archeologia in Valle dei Mòcheni in compagnia di un accompagnatore di territorio e di un’archeologa (informazioni tel. 3334861088).

Info: www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

CASTELLI

Sarà un Ferragosto ricco d’arte quello proposto dai castelli provinciali, aperti straordinariamente nella giornata di lunedì 14 e martedì 15 con orario 10 – 18.

Sabato 12 e domenica 13 a Castel Beseno sono di scena gli armigeri con dimostrazioni di combattimenti, mentre martedì 15 viene proposta l’attività per famiglie: “Assalto al castello!” Dalle ore 10 alle 17 il museo propone un’attività autogestita per tutti coloro che vogliono cimentarsi con la propria famiglia in un percorso alla scoperta della più importante e significativa fortezza rinascimentale del territorio trentino.

A Castel Stenico nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 agosto si possono ammirare le splendide esibizioni dei falconieri e i visitatori saranno aiutati a conoscere i rapaci presenti nel nostro territorio. Sempre a Castel Stenico si può visitare la mostra “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli”.

Al Buonconsiglio sono due le esposizioni temporanee che arricchiscono l’offerta del capoluogo: “I volti della sapienza. Dosso e Battista Dossi nella Biblioteca di Bernardo Cles” e “Sergio Perdomi (1887-1935). Il fotografo della Venezia Tridentina”.

A Castel Thun c’è“Un bacio tra due mondi. L’Atala di Innocenzo Fraccaroli” allestita nel Torrino che un tempo ospitava la Biblioteca di Castel Thun. A Castel Caldes la mostra ”Bartolomeo Bezzi 1851-1923. Scene di vita quotidiana ׀ ritratti ׀ vedute”.

Info: www.buonconsiglio.it/

MART

Al Mart, lunedì 14 e martedì 15 saranno aperte tutte le sedi del museo.

Ultime settimane per perdersi nella grande mostra “Klimt e l’arte italiana” al Mart di Rovereto, la mostra dedicata all’amicizia tra i due grandi artisti Leonor Fini e Fabrizio Clerici, le monografiche sui pittori Aurelio Bulzatti, Stefano Di Stasio e Mario Reviglione e, infine, il focus suAlcide Ticò.

Con il biglietto del Mart si entra anche alla Casa d’Arte Futurista Depero che presenta il focus “Depero per il Trentino” e alla Galleria Civica di Trento, dove è in corso la mostra “Domus Contemporanea”. Consigliata la prenotazione.

Info: www.mart.tn.it/

FONDAZIONE DE GASPERI

Il Museo Casa De Gasperi, e il Museo Per Via sono aperti anche a Ferragosto con i seguenti orari: da martedì a giovedì con orario 14.30-18.30, da venerdì a domenica con orario 10-13 e 14.30-18. Domenica si effettuano visite guidate Lunedì giorno di chiusura.

Info: www.degasperitn.it

METS

Il METS – Museo etnografico trentino San Michele rimarrà aperto nei giorni di lunedì 14 e martedì 15. Durante entrambe le giornate, il Museo accoglierà i visitatori con il consueto orario continuato 10-18.

Info: www.museosanmichele.it/

FONDAZIONE MUSEO STORICO

Le Gallerie a Piedicastello, il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni e il Forte di Cadine saranno chiusi lunedì 14 e aperti dalle 10 alle 18 martedì 15.

Alle Gallerie (ingresso libero)sono visitabili le mostre “Spettacolo”, “Alps: comprendere la montagna”, “La seconda guerra mondiale”, “Cento anni dell’aeronautica militare” e “Senza te. Immagina se in Trentino non ci fosse il volontariato”.

Al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni (ingresso a pagamento) è visitabile la mostra “Il dominio dell’aria: genesi e realtà del bombardiere Ca.3.”.

Al Forte di Cadine sono presenti un tavolo multimediale, un plastico dinamico, installazioni e pannelli esplicativi che illustrano i temi della Grande Guerra e del sistema fortificato trentino.

Aperto (10-18) anche il sito di Base Tuono a Folgaria (ingresso a pagamento), una vasta area museale dedicata al sistema NATO di difesa missilistica Nike-Hercules e alla Guerra Fredda.

Info: www.museostorico.it/

MUSE

A Trento, MUSE – Museo delle Scienze e Palazzo delle Albere sono regolarmente aperti con orario 10-19 (prenotazione fortemente consigliata online). La vicina Terrazza delle Stelle presenta tantissimi appuntamenti astronomici: oggi, domani e sabato dalle 21 alle 24, c’è l’immancabile osservazione delle stelle cadenti.

A Museo delle Palafitte del Lago di Ledro da non perdere lo spettacolo “Preistoria Futura”: domenica 13 agosto alle 21 il cielo di Ledro si accende con coreografie, effetti luminosi e sonori. A Ferragosto, invece, sempre alle 21 il museo diventa teatro di una grande caccia al tesoro notturna e della premiazione del concorso “Vinci una notte in palafitta”, in collaborazione con APT Garda Dolomiti.

Sempre aperto anche il Museo Geologico delle Dolomiti di Predazzo, con un ricco programma di trekking, visite guidate e spettacoli di teatro-scienza.

Info: www.muse.it/