RAI 2 E RAI SPORT * “ O’REI PER SEMPRE “: « BRASILE 1970 E SPECIALE TG SPORT IN RICORDO DI PELÈ »

12.38 - venerdì 30 dicembre 2022

Due appuntamenti, il primo su Rai 2, il secondo su Rai Sport + HD, per ricordare Edson Arantes Do Nascimento, per tutto il mondo Pelè, scomparso ieri a 82 anni. Alle 16.55, su Rai 2, andrà in onda “When the World watched Brasil 1970”, il documentario firmato da Andrew Linch per la FIFA, che offre un’inedita, elegante e fantasiosa rivisitazione della squadra brasiliana che ai Mondiali in Messico incantò il pianeta. Per tanti la migliore formazione di ogni epoca, il documentario è costruito con le testimonianze, oltre che dello stesso Pelé, di Gerson, Jairzinho, Tostao e Rivelino, simboli della squadra verde oro che conquistò, nella finale dell’Azteca contro l’Italia, il terzo titolo mondiale in dodici anni, dopo Svezia ’58 e Cile ’62, sempre con la guida di O’Rei. Alle 23.25, invece, su Rai Sport + HD (canale 58 del digitale terrestre), lo “Speciale Tg Sport – Pelè”, condotto da Alessandro Antinelli, con ospiti in studio, testimonanze dal Brasile e documenti d’epoca.