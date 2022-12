ITEA SPA * EDILIZIA ABITATIVA: PRESIDENTE GEROSA, « RAGGIUNTO OGGI IN VIA CHIOCCHETTI IL CENTESIMO SOPRALLUOGO, PER RAFFORZARE I VALORI DI CIVILE CONVIVENZA »

15.01 - martedì 27 dicembre 2022

Raggiunto oggi il “traguardo” dei 100 sopralluoghi in 100 stabili Itea. Anche durante i giorni di festa Itea continua i sopralluoghi per conoscere i suoi inquilini. Oggi in via Chiocchetti a Trento il centesimo sopralluogo per i cento anni di Itea. Al volgere al termine di quest’anno, che ha visto Itea raggiungere il secolo di storia, oggi, martedì 27 dicembre, in via Chiocchetti a Trento, alle ore 11.30 si è tenuto, da parte della Presidente della Società, Francesca Gerosa, assieme ai membri del Consiglio di Amministrazione e ad alcuni funzionari, dopo altri tre effettuati sempre nel corso della mattinata presso altri stabili Itea, il centesimo sopralluogo.

Tra le tante e variegate iniziative programmate nel corso del 2022 per “festeggiare” il centesimo compleanno di Itea Spa, molto sentita è stata quella dei “100 sopralluoghi per i 100 anni”, che ha voluto portare la Società tra i suoi inquilini. La presidente Francesca Gerosa, accompagnata di volta in volta dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai funzionari della Società, si è mossa durante l’intero anno su tutto il territorio, proseguendo anche durante questi giorni di festa, a dimostrazione concreta di quanto sia ritenuto importante lo stretto legame tra la Società e i suoi inquilini. Oggi a Trento, dopo una serie di incontri che si sono susseguiti nell’arco della mattinata, in via Chiocchetti, immobile simbolicamente scelto in quanto rientrante tra i 5 progetti inseriti nel PNRR, si è tagliato quel “traguardo” stabilito ambiziosamente a inizio anno.

“Tutti gli eventi del centenario, ideati per celebrare questa significativa ricorrenza, sono stati concepiti per «aprire le porte di Itea alla comunità trentina» e per far conoscere, coltivare e rafforzare i valori di civile convivenza e di rispetto per i beni comuni che uniscono i nostri inquilini. Oltre che per ribadire l’importanza di mantenere uno stretto contatto e accorciare le distanze fra Itea e i suoi utenti nella ferma convinzione che le questioni si possano affrontare, con efficacia e in maniera condivisa, solamente interagendo e confrontandosi direttamente con coloro che vivono determinate realtà – ha esordito la presidente Gerosa. – “Ogni sopralluogo ci ha offerto la preziosa occasione per approfondire la conoscenza del ricco e variegato patrimonio, soprattutto umano, rappresentato dagli stabili Itea.

È nostra intenzione proseguire lungo questa traccia anche il prossimo anno, ampliando il numero degli stabili da visitare”, ha proseguito. “Itea «vive» attraverso i suoi utenti, che rappresentano il cuore pulsante del nostro sodalizio che mi onoro di rappresentare” ha aggiunto, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori della Società e tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito al successo di ogni evento. “Con l’auspicio – ha concluso – che i valori che ci accomunano e il virtuoso bagaglio di sani principi che rappresentano, possano fare da vettore per aprire spiragli di fiducia a fronte di un presente così travagliato e complesso che sprona Itea a fare, come ha sempre fatto e farà, del suo meglio”.