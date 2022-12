CENTRO SERVIZI CULTURALI S. CHIARA * “TRENTO E LODE”: « UNA SERIE TEATRALE CHE VEDRÀ PROTAGONISTA LA VITA UNIVERSITARIA (28/FEBBRAIO – 7/16 MARZO) »

12.21 - martedì 27 dicembre 2022

Trento e lode. Si va in scena! Un nuovo progetto teatrale sta prendendo forma. Si tratta di “Trento e lode”, una serie teatrale che vedrà protagonista la vita universitaria. A descriverla, nelle sue tante sfaccettature, tutti coloro che, a vario titolo, fanno parte di questo mondo.

C’è aria di novità al SanbàPolis, il teatro di Opera Universitaria. Ad andare in scena il mondo universitario, raccontato e messo in scena dai suoi protagonisti. Il progetto, realizzato in collaborazione dalla Compagnia Amor Vacui, dall’Associazione Teatrale Universitaria, dall’Opera Universitaria e dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, ha il titolo evocativo “Trento e lode” e mescola finzione e realtà per produrre una miniserie teatrale che racconta la vita universitaria.

Come spiega la presidente di Opera, Maria Laura Frigotto, “Con questa iniziativa intendiamo arricchire ulteriormente l’offerta culturale di Opera Universitaria, mettendo a frutto la preziosa e ormai consolidata relazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara. A darci supporto in questa esperienza nuova, la compagnia Amor Vacui di Padova e l’Associazione Teatrale Universitaria di Trento. Tema centrale, la vita universitaria, e dunque le passioni, le paure, le scelte, gli errori, le vicissitudini degli studenti e di tutti coloro che hanno a che fare con questo mondo. Perché il rapporto tra università e territorio è un rapporto sicuramente complesso, ma che può riservarci tante sorprese, come speriamo di mostrarvi in questo progetto”.

Il progetto prevede un laboratorio di drammaturgia, uno di recitazione e uno dedicato ai social media. La serie sarà composta da tre episodi di circa 30 minuti ciascuno, visibili a ingresso libero il 28 Febbraio, il 7 e il 16 Marzo, e da un finale di stagione il 19 Marzo che consisterà in un vero e proprio spettacolo comprendente tutti e tre gli episodi. Gli episodi saranno scritti e interpretati dagli studenti universitari partecipanti al laboratorio, coordinati dalla Compagnia teatrale Amor Vacui e dall’Associazione Teatrale Universitaria.

Candidarsi è facile, basta inviare a Opera Universitaria una lettera di presentazione di sé e della propria esperienza universitaria, entro il 15 Gennaio 2023. Per info e scadenze, consultare la pagina dedicata del sito www.operauni.tn.it e seguici sui canali dell’Opera Universitaria.