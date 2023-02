PAT * CENTRALE 112: « L’11/2 PORTE APERTE ALLA COMUNITÀ TRENTINA, CHI È INTERESSATO PUÒ PRENOTARE ON-LINE LA VISITA GUIDATA »

12.45 - sabato 4 febbraio 2023

Centrale 112, sabato 11 febbraio porte aperte alla comunità trentina.Ecco come prenotare la visita per conoscere gli operatori che gestiscono le chiamate di emergenza. L’11 febbraio è la giornata del 112. Con l’occasione, la Centrale unica di risposta – Numero unico europeo di emergenza 112 apre le proprie porte alla comunità trentina. Gli interessati sono invitati a prenotare online la visita guidata nella sede di via Pedrotti 18 a Trento. Operatori e tecnici racconteranno in prima persona come svolgono il loro lavoro al servizio delle persone in difficoltà e nello specifico la gestione delle chiamate di emergenza. L’iniziativa è organizzata dal Servizio prevenzione rischi e Centrale unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento e prevede 5 turni di visita alla Centrale alle ore 9, 10.30, 12, 14 e 15.30. I colleghi giornalisti sono invitati a intervenire al punto stampa in programma alle ore 10.

I cittadini interessati a scoprire il funzionamento della Centrale unica di emergenza, sono chiamati a iscriversi alle visite guidate compilando, entro il 10 febbraio a mezzogiorno, il modulo online disponibile all’indirizzo https://bit.ly/3Y20mIm. Per motivi organizzativi e di sicurezza, infatti, sarà consentita la visita solo a chi si è pre-iscritto.

Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, il Trentino aderisce dunque all’iniziativa “La Giornata del 112”. Il Numero unico di emergenza dell’Unione Europea è contattabile da qualsiasi Paese membro, da rete fissa o mobile, oppure tramite app. La Centrale unica di risposta è operativa in Trentino dal 6 giugno 2017 e raccoglie tutte le chiamate di emergenza generate sul territorio provinciale e le gestisce, trasferendole quando necessario agli enti di competenza (Forze dell’ordine, Emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e Guardia costiera). Per ulteriori informazioni basta contattare il numero 0461.495250.