MUSE TRENTO * MUSEO DELLE PALAFITTE LAGO DI LEDRO: « SABATO 7 AGOSTO WORLD VIBES, DOMENICA 8 PRESENTAZIONE DELLA NUOVA GUIDA DEL MUSEO E MUSICA CON CANDIRÙ E OLLY RIVA »

Speciale weekend palafitticolo al Museo di Ledro. Sabato 7 e domenica 8 agosto 2021.

Sabato 7 agosto 2021: World Vibes – identità sonore, musica classica. Domenica 8 agosto 2021: presentazione della nuova guida del museo e musica con Candirù e Olly Riva.

Musica, laboratori, visite guidate e tanto divertimento: al Museo delle Palafitte del Lago di Ledro la programmazione spazia tra tanti generi e proposte differenti. Dopo il successo di pubblico degli scorsi fine settimana, ci si prepara al “weekend palafitticolo” del 7 e 8 agosto. Due giorni all’insegna di musica live e tante novità per le palafitte di Ledro che quest’anno festeggiano – insieme a Fiavè e agli altri 109 siti dell’arco alpino – il decennale del riconoscimento a patrimonio dell’Umanità.

Nel cartellone culturale di Palafittando 2021, giunto alla sua 25°edizione, insieme ai laboratori e alle visite guidate su tutta ReLED (Rete Museale Ledro) anche i pomeriggi di Piazza Preistoria che animano tutte le domeniche d’estate, dalle 16 alle 18, seguiti in orario serale da concerti di musica live in grado di incontrare i gusti musicali di più generazioni.

Se domenica scorsa è stato il rock dei Bastard con The Bastard Sons of Dioniso e Caterina Cropelli a caricare di energia Piazza Preistoria, SABATO 7 AGOSTO, a partire dalle 21, al Museo sarà in scena la musica classica grazie a una tappa del tour “World Vibes – identità sonore”, rassegna promossa dalla Società Filarmonica di Trento in collaborazione con il MUSE – Museo delle Scienze.

Nella suggestiva cornice del villaggio palafitticolo, si esibiranno due giovani musicisti trentini di formazione classica: Saverio Gabrielli al violino e Lorenzo Bernardi alla chitarra che presenteranno un nuovo album dedicato a Nicolò Paganini e Mauro Giuliani, italiani che si sono fatti onore a Vienna per il loro incredibile talento.

Il programma prevede anche una digressione verso la musica popolare, da un cenno alla Cavalleria Rusticana a un omaggio al padre del tango argentino, Astor Piazzolla, di cui ricorre quest’anno il centenario della nascita.

DOMENICA 8 AGOSTO, a Piazza Preistoria dove può accadere di tutto, sarà proprio così: verranno presentati la nuova guida del Museo delle Palafitte, che racconta il rinnovato allestimento museale e le nuove ricerche sui reperti di Ledro. Il momento delle presentazioni si concluderà con la presentazione di “Ventodentro”, il libro di Anna Molinari che raccoglie angoli di natura e di pensieri, assecondando relazioni intime con gli alberi, gli animali, a volte persino con gli umani.

Non mancherà la rubrica dedicata al DNA “Ce l’ho nel DNA” e naturalmente la musica con un doppio appuntamento: dalle 16 alle 18 con Candirù (Iacopo Candela), cantautore di Levico e “spin-off” fino alle 19 con il tour estivo acustico (unica data in Trentino) di Olly Riva, cantante, chitarrista e produttore discografico oltre che frontman del gruppo rock Shandon.

Altri eventi speciali

Sabato 15 agosto, alle 22, si terrà la speciale visita guidata show MEZZANOTTE AL MUSEO. Un modo diverso per scoprire il Museo delle Palafitte, nel buio della notte. Il 15 agosto si terrà anche la premiazione del concorso “Vinci una notte in palafitta”, che ogni anno mette in palio la possibilità di pernottare in una delle capanne preistoriche del villaggio, come veri palafitticoli.

Il Museo delle Palafitte e la Rete ReLed

Il museo, completamente rinnovato nel 2019, accompagna il visitatore nella vita quotidiana dell’età del Bronzo, tra ricostruzioni e resti originali di un villaggio palafitticolo (2.200- 1350 a.C.) scoperto sulla sponda orientale del lago.

Della Rete ReLED fanno parte anche: Biotopo del Lago d’Ampola, Museo Garibaldino e della Grande Guerra, Ossario del Colle Santo Stefano, Tremalzo e Stazione Inanellamento Casèt, Museo Farmaceutico Foletto, Ledro Land Art.