APT ALPE CIMBRA (TN) * COPPA EUROPA MASCHILE: « GRANDI FIRME A FOLGARIA, DOPPIA GARA DI SLALOM GIGANTE (6-7/2) »

19.08 - venerdì 3 febbraio 2023

Si avvicina l’appuntamento con la due giorni di Coppa Europa maschile di Folgaria, che lunedì 6 e martedì 7 febbraio ospiterà una doppia gara di slalom gigante del circuito continentale. Sono tanti i grandi i nomi dello sci che hanno scelto l’evento dell’Alpe Cimbra per rifinire la preparazione in vista dei prossimi campionati del mondo, a partire dagli azzurri. Nelle ultime ore si è infittita la lista dei big al via, aperta dall’argento iridato Luca De Aliprandini. Il forte atleta trentino è tra gli attesi protagonisti assieme al gardenese Alex Vinatzer, specialista dello slalom ma competitivo anche tra le porte larghe, come confermato dal secondo posto conquistato proprio in Coppa Europa nel mese di dicembre a Zinal. La concorrenza non mancherà alla pattuglia italiana, che dovrà vedersela con gigantisti del calibro del tedesco Stefan Luitz, sciatore che in carriera vanta una vittoria e altri nove podi in Coppa del Mondo.

Nel massimo circuito internazionale è riuscito a vincere anche l’americano Tommy Ford, anch’egli al cancelletto di partenza dei due giganti in programma sul pendio della pista Agonistica di Fondo Grande. Nomi interessanti sono anche quelli dello svizzero Seymel Bissig, dell’altro tedesco Julian Rauchfuss e del norvegese Fabian Wilkens Solheim, senza ovviamente dimenticare il leader della classifica di slalom gigante di Coppa Europa, lo svizzero Livio Simonet, che in graduatoria è incalzato dal connazionale Josua Mettler, con l’americano George Steffey attualmente terzo. La sfida si rinnoverà a Folgaria, grazie all’appuntamento organizzato dalla Polisportiva Ski Team Alpe Cimbra, supportata dalla società impianti Folgaria Ski e dell’Apt Alpe Cimbra e pure dall’altro sodalizio che gravita sull’altopiano, il Falconeri Ski Team, senza tralasciare l’importante appoggio dei Comuni di Folgaria, Lavarone e Luserna/Lusern e della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri.

Tornando ai possibili protagonisti, l’Italia proverà a sfruttare il fattore campo, forte di una squadra di assoluto spessore. Oltre ai già citati De Aliprandini e Vinatzer, ci saranno anche il forte Simon Maurberger, il veterano Riccardo Tonetti, quindi Tobias Kastlunger, Alex Hofer, Hannes Zingerle, Jonas Bacher, a cui si aggiungono Davide Seppi, Alberto Battisti, Andrea Bertoldini, Leonardo Rigamonti, Corrado Barbera, Lorenzo Bini, Gianlorenzo Di Paolo, Pietro Guido Motterlini, Tommaso Saccardi, Francesco Santacroce, Simon Talacci, Luca Taranzano e Guido Zuccarini. Gli iscritti, in totale, sono 111, in rappresentanza di ben 21 nazioni. Dal punto di vista mediatico è previsto un live streaming sul canale sportcultura.tv e uno speciale di 60 minuti su Rai Sport lunedì 13 febbraio dalle ore 17,30. L’evento è sostenuto da Folgaria Ski, l’Apt Alpe Cimbra, Trentino Marketing, Cassa Rurale Vallagarina, Automha magazzini automatici, Marangoni Pneumatici, Guglielmi Stagionatura nonché dai Comuni di Folgaria, Lavarone, Luserna/Lusérn e la Magnifica Comunita’ Degli Altipiani Cimbri.