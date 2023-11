PAT * ASSUNZIONI: « CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO/CONTABILE, LE DOMANDE ENTRO IL 22/12 (12.00) »

15.44 - giovedì 30 novembre 2023

Nel 2023 sono state 336 le nuove assunzioni con un’età media di 37,48 anni. Concorso per assistente amministrativo/contabile: domande entro le ore 12.00 del 22 dicembre 2023. Prosegue il piano di assunzioni messo in campo dalla Provincia autonoma di Trento per rinnovare la macchina amministrativa a fronte dei numerosi pensionati degli ultimi anni. C’è infatti tempo fino alle ore 12.00 del 22 dicembre 2023 per partecipare al concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di dieci unità di personale della figura professionale di assistente amministrativo/contabile, categoria C, livello base, 1^ posizione retributiva nel ruolo unico del personale provinciale.

Il bando, con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il programma d’esame e le modalità di svolgimento delle prove, è stato pubblicato sul sito della Provincia autonoma di Trento alla sezione concorsi.

Da ottobre 2022 ad oggi sono stati 8 i bandi di concorso aperti nei seguenti profili: funzionario abilitato ingegnere, assistente tecnico sanitario ambientale, funzionario agronomico/ambientale/forestale, assistente informatico statistico, funzionario ind. economico/finanziario e funzionario amministrativo/organizzativo, funzionario chimico e funzionario socio-assistenziale è stato aperto un nuovo bando per l’assunzione di assistenti amministrativo/contabile. Dall’inizio di quest’anno ad oggi sono state 336 le nuove assunzioni con un’età media di 37,48 anni.

Ulteriori informazioni possono essere richieste a:

Provincia autonoma di Trento – Servizio per il personale

Ufficio concorsi e assunzioni

Tel. 0461/496330

Il testo integrale del bando di concorso con i requisiti è stato pubblicato anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed è disponibile a questo link: http://www.concorsi.provincia.tn.it/concorsi_indeterminato/-Nuovi/pagina548.html.