MORANDUZZO (LEGA) * MERCATINO NATALE – RIVA DEL GARDA: « IRONICO IL MESSAGGIO SULLE BARRIERE ANTITERRORISMO »

MORANDUZZO: “IRONICO MESSAGGIO SULLE BARRIERE ANTITERRORISMO DEL MERCATINO DI NATALE DI RIVA DEL GARDA”. Mi ha fatto sorridere vedere l’installazione pro-migranti fatta sui jersey presenti al mercatino di Natale di Riva del Garda. Si vuole combattere il razzismo in tal modo, ma nei fatti si vuole ricordare a tutti che quelle installazioni – spesso impattanti – sono state posizionate lì proprio per evitare quegli attacchi terroristici che spesso sono opera di islamisti, migranti nei nostri paesi europei.

Gli attacchi terroristici di questi ultimi anni hanno infatti portato alla installazione, per motivi di sicurezza, di tali barriere che sono simbolo di come il terrorismo islamico possa in qualsiasi momento colpire anche in un momento di gioia qual è quello di una visita ai Mercatini di Natale senza guardare in faccia al colore della pelle o alla religione professata. Al contempo tali barriere sono un costo, giusto e doveroso alla luce della sicurezza, a carico di una collettività che richiede solamente tranquillitá e non certamente vedere il solito spot buonista.

Questo quanto dichiarato in una nota dal Consigliere provinciale Devid Moranduzzo

*

Foto: agenzia Opinione