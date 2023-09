PAT * APSS TRENTINO; « IL DOTTOR BENETOLLO IN PENSIONE, IL GRAZIE DELL’ASSESSORE SEGNANA E DELLA GIUNTA »

17.43 - venerdì 1 settembre 2023

Ha guidato la sanità trentina in uno dei periodi più complessi dell’emergenza Covid. Al dottor Pier Paolo Benetollo, da oggi in pensione, va ora il grazie dell’assessore provinciale alla salute Stefania Segnana, anche a nome del presidente Maurizio Fugatti e dell’intera Giunta: “Ha messo le proprie competenze e capacità organizzative al servizio della comunità trentina in un momento di grandi incertezze, quando è scoppiata la pandemia che ha investito anche il nostro territorio.

In un momento tanto difficile ha dimostrato grandi capacità manageriali, oltre ad una sensibilità e ad una umanità non comuni. Si tratta di caratteristiche che Benetollo, fino a ieri direttore del Servizio ospedaliero provinciale, ha saputo mettere a frutto anche nella riorganizzazione della sanità trentina, che ha scommesso sulla complementarietà delle diverse strutture, valorizzando le diverse professioni sanitarie che compongono il servizio ospedaliero”.