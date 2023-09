PAT * SMALTIMENTO RIFIUTI: FUGATTI, « CHIUSA DEFINITIVAMENTE LA DISCARICA DI MONCLASSICO, COMPLETATA L’OPERAZIONE DI RINATURALIZZAZIONE »

13.14 - venerdì 1 settembre 2023

Discarica Monclassico chiusa definitivamente, completata l’operazione di rinaturalizzazione.Il sopralluogo di Fugatti e Tonina assieme alla Giunta comunale: “Manteniamo le promesse, grazie alla comunità per aver aiutato il Trentino in un momento difficile”. Con la semina del prato e la piantumazione dei nuovi alberi si è completata l’operazione di impermeabilizzazione e successiva copertura e rinverdimento del sito della discarica di Monclassico, in val di Sole, che era stato riaperto temporaneamente – e poi chiuso in via definitiva – in attesa di una soluzione per lo smaltimento dei rifiuti provinciali. Come da accordi con la comunità, in particolare in base al protocollo d’intesa siglato tra la Provincia e il Comune, sono state garantite e completate le attività di rinaturalizzazione del sito. Per verificare il buon esito dell’operazione, si è svolto nei giorni scorsi il sopralluogo sul posto del presidente della Provincia Maurizio Fugatti e del vicepresidente, nonché assessore all’ambiente, Mario Tonina, assieme al sindaco di Dimaro Folgarida Andrea Lazzaroni e alla sua giunta al completo.

“Ci tenevamo a verificare di persona che tutto fosse terminato come stabilito dai patti tra l’Amministrazione provinciale e il territorio”, così il presidente Fugatti. “Ringraziamo innanzitutto l’amministrazione locale e la comunità di Dimaro Folgarida e la Val di Sole per aver dato il proprio contributo e aver aiutato il percorso del Trentino verso una soluzione strutturale sui rifiuti, nell’ottica della responsabilità. Ora la discarica di Monclassico è chiusa in via definitiva e quella che per la comunità era percepita come una ferita ambientale e paesaggistica sarà sanata. Lo avevamo promesso e manteniamo gli impegni presi”.

Anche il vicepresidente Tonina ha espresso soddisfazione per “aver mantenuto la parola data alla comunità e all’amministrazione locale. È un risultato positivo che va a favore del territorio e consolida la fiducia nelle istituzioni. Ringraziamo quindi i cittadini e gli amministratori, che hanno dato il proprio contributo in un momento difficile per il Trentino, nel quale il nostro territorio ha impostato in maniera corretta, secondo i principi della responsabilità, della serietà e della sostenibilità, il percorso per una risposta strutturale sul tema dei rifiuti residui”.

Commento positivo da parte del sindaco Andrea Lazzaroni e della giunta comunale: “Non posso che sottolineare la nostra grande soddisfazione per la chiusura di un capitolo, quello della discarica, fra riaperture e chiusure, che durava da 25 anni. La cessazione definitiva e l’operazione di impermeabilizzazione e rinaturalizzazione sono una risposta alla comunità. Il tema, va detto, è stato motivo grande tensione, nel momento della riapertura temporanea. Ma la firma all’unanimità del consiglio comunale al protocollo d’intesa con la Provincia, che ha definito l’orizzonte della chiusura definitiva, ha permesso di mettere la pietra tombale sulla questione. Ora vediamo che le promesse sono state mantenute, non è cosa da poco specie se a farlo sono gli enti pubblici, considerando tutte le difficoltà che affrontano. Ora si sta sanando la ferita, già adesso infatti si vede il prato verde dopo la piantumazione”.

L’intervento di copertura: cronistoria e dettagli tecnici

La copertura attuale della discarica è stata realizzata successivamente alla necessaria fase di assestamento dei rifiuti dopo la chiusura del sito (avvenuta il 31 ottobre 2022) e con condizioni meteo-climatiche idonee alla saldatura e alla posa dei teli in materiale plastico.

Il Servizio Gestione degli Impianti di ADEP, il 5 maggio 2023, ha quindi pubblicato un bando di gara per la ricopertura e il rinverdimento del sito. Il 25 maggio 2023 la gara è stata aggiudicata alla ditta Zagami Impermeabilizzazioni S.r.l. con sede ad Arco, per un importo complessivo dei lavori (al netto dell’I.V.A.) di 213.616,51 euro; oltre a tale contratto, il Servizio Gestione degli Impianti, mediante altri confronti concorrenziali, ha assegnato il servizio di fornitura del materiale terroso (proveniente interamente da un cantiere a Spini di Gardolo) alla ditta Zampedri Lorenzo S.r.l. con sede a Pergine, per un importo (al netto dell’I.V.A.) di 31.482,38 euro e alla ditta Mezzena Pio con sede a Dimaro Folgarida per la fornitura di altri materiali inerti, per un totale (al netto del’IVA) di 4.245,24 euro.

Nello specifico, l’intervento effettuato, iniziato il 5 giugno 2023, ha quindi visto le seguenti fasi operative:

Livellamento e copertura preliminare con materiale terroso del piano di coltivazione finale con uno strato medio di 10 cm.

Posa di teli impermeabili in polietilene a bassa densità su tutta la superficie del sito per complessivi 23.000 metri quadrati.

Posa di ammaraggi nelle canalette (ghiaione) e di tessuto non tessuto lungo le vie interne al fine di garantire la protezione del telo dal passaggio di mezzi.

Realizzazione della strada interna (uso di ghiaione e materiali riciclati locali) a servizio del centro di trasferimento della Comunità di Valle e dei relativi by-pass in tubazione per le acque bianche. Complessivamente sono stati condotti in discarica 3.990 tonnellate di materiali inerti.

Posa, su tutta la superficie dei teli, di uno strato medio di 25 cm di materiale terroso. Complessivamente sono state utilizzate 13.687 tonnellate di materiale terroso (totale di tutta la terra posata sia sotto, sia sopra telo, pari a circa 7.600 metri cubi).

Rinverdimento mediante miscela di sementi a uso apistico, concordato con il Comune di Dimaro Folgarida, mediante idrosemina sulle rampe sommitali e laterali (avvenuta a inizio agosto 2023) con semina a mano sulla parte pianeggiante del sito. Sono stati utilizzati 210 kg di sementi.

I lavori sono terminati il 24 agosto 2023.

Premesse e dati relativi alla chiusura

La discarica di Monclassico è stata riaperta nel novembre 2021 e chiusa definitivamente ai conferimenti il 31 ottobre 2022 con un quantitativo totale conferito di 24.999,96 tonnellate di rifiuti urbani e speciali. I dati sulle quantità conferite sono stati trasmessi al Comune di Dimaro Folgarida. Le fasi di riapertura, coltivazione, chiusura e copertura del sito sono state definite in un accordo fra la Provincia Autonoma di Trento e il Comune di Dimaro Folgarida, la cui stipulazione è stata autorizzata con la determinazione della Giunta Provinciale n. 138 del 4 febbraio 2022. Nel documento, oltre a vincoli inerenti le quantità massime conferibili e le date di chiusura sono state inserite delle clausole relative alla copertura del sito da operarsi con telo. In data 31 ottobre 2022 è avvenuta la chiusura della discarica nel rispetto della conformazione di progetto relativa alle 25.000 tonnellate massime ed è stata ricompresa permanentemente nel sito, come da accordi con la Comunità della Val di Sole, anche la stazione di trasferimento per la gestione delle frazioni del rifiuto raccolto nella Comunità (rif. nota d.d. 23/06/2022 prot. n. 445580).