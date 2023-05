FONDAZIONE MUSEO STORICO – TRENTINO * “METAFORMISMO”: « CON STEFANO ZECCHI E GIORGIO POSTAL, A “LE GALLERIE“ DI PIEDICASTELLO (13/5 ALLE 12.00) »

19.29 - giovedì 4 maggio 2023

Dal 6 al 28 maggio le Gallerie di Trento ospiteranno la mostra “Metaformismo Action”. L’esposizione è ideata e curata dalla storica dell’arte Giulia Sillato con artisti professionisti scelti per qualità all’interno del panorama nazionale. La mostra è presentata da Fondazione Giulia Sillato Verona e Fondazione Museo storico del Trentino.

La mostra, allestita con i principi di un particolare staging style dalla Fondazione Giulia Sillato di Verona, intende comunicare una nuova filosofia artistica attraverso le opere di sette artisti viventi, individuati tra i più significativi della scena artistica nazionale: lontani da qualsiasi forma di dilettantismo, hanno coltivato le arti plastiche con serietà e continuità, facendone l’obiettivo della propria esistenza. Consapevoli della necessità di restituire un fondamento teorico alla pittura non-figurativa, snaturata da selvagge operazioni di mercato, scendono in campo (da cui Action ossia Azione) a sostenere una nuova teoria visiva che unisce arte e filosofia: il Metaformismo©.

Elaborata da Giulia Sillato, storica dell’arte di scuola Longhiana (Roberto Longhi), essa tende a sostituire il tradizionale vocabolo Astrattismo con un vocabolo nuovo (il Metaformismo© appunto), che meglio mette in luce tutte le potenzialità espressive della pittura contemporanea non-figurativa senza cristallizzarne i processi all’interno di uno schema: l’Astrattismo. Le indagini che l’autrice conduce potranno dimostrare come, dopo una breve campagna, l’Astrattismo – nel senso della sua pregnanza dimostrativa – cesserebbe la sua corsa, lasciando in eredità agli artisti delle generazioni future solamente la lezione di allentare i freni inibitori nell’attimo creativo al fine di abbandonarsi ad una assoluta libertà di linguaggio. Il Metaformismo© è una nuova chiave di lettura che approfondisce tutti i possibili significati della forma. Il Metaformismo© restituisce un principio teorico alla pittura non-figurativa e dà unità agli svariati linguaggi con cui essa si esprime, diventando così una moderna evoluzione dei concetti di gruppo, corrente o movimento di artisti.

Sabato 13 maggio 2023 alle ore 12 sempre alle Gallerie verrà presentata inoltre la Monografia del Metaformismo intitolata «Metaformismo. L’onticità (Martin Heidegger) della forma nell’arte non-figurativa»: il testo è stato scritto da Giulia Sillato con un saggio di Stefano Zecchi, docente di Estetica presso l’Università degli Studi di Milano con il quale l’autrice ha condiviso la fusione tra arte e filosofia.

Alla presentazione interverranno il professor Stefano Zecchi e il presidente della Fondazione Museo storico del Trentino Giorgio Postal.

Le Gallerie sono aperte con ingresso gratuito dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 18.