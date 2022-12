PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 4 DICEMBRE / ZERO DECESSI / 149 NUOVI CONTAGI / 60 RICOVERATI IN OSPEDALE »

15.45 - domenica 04 dicembre 2022

Coronavirus: dal bollettino di domenica 4 dicembre 2022. Zero decessi, 149 nuovi contagi. 60 i ricoverati in ospedale, sempre 1 in rianimazione. Anche oggi fortunatamente nessun decesso da Covid-19 in Trentino mentre i contagi delle ultime 24 ore sono 149. Nel frattempo di registra un leggere aumento del numero delle persone ricoverate in ospedale (attualmente 60 di cui sempre 1 in rianimazione) dopo che ieri ci sono stati 5 nuovi ricoveri e solo 2 dimissioni.

Nel dettaglio: su 41 test effettuati con il tampone molecole solo 1 è risultato positivo. Gli antigenici (1.116 tamponi ieri) hanno individuato invece 148 nuovi casi. Confermate dai molecolari infine 2 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Questa la distribuzione dei nuovi contagi per fasce d’età:

3 fra 0-2 anni

1 fra 3-5 anni

1 fra 6-10 anni

0 fra 11-13 anni

0 fra 14-18 anni

27 fra 19-39 anni

53 fra 40-59 anni

30 fra 60-69 anni

18 fra 70-79 anni e

16 di 80 o più anni.

Il totale delle dosi di vaccino finora somministrate è pari a 1.283.059 (429.322 seconde dosi, 343.212 terze e 59.412 quarte).

Infine, 230 nuovi guariti portano il totale a 233.906.