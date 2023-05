“WIRUN TRENTO 2023“ * NO VIOLENZA CONTRO LE DONNE: « PROGRAMMA – DATI – INFO PER PARTECIPARE ALLA CORSA, LA CONFERENZA STAMPA A TRENTO (13/5 – 10.30) » »

17.56 - giovedì 4 maggio 2023

WIRun Trento 2023. Programma, dati e info per partecipare. Sabato prossimo la conferenza stampa di presentazione della corsa per sensibilizzare contro la violenza di genere che si terrà a Trento sabato 13 maggio. Cinque chilometri in città per dire no alla violenza contro le donne: torna sabato 13 maggio a Trento la corsa o passeggiata WIRun (Women in run). Gli obiettivi, i numeri, il programma, il tracciato e le novità di questa edizione saranno presentati ai media in una conferenza stampa che si terrà una settimana prima. L’appuntamento è per dopodomani,

sabato 6 maggio alle 10.30 Palazzo Sani, sede di Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano a Trento in via Manci 19

Alla conferenza stampa Laura Salvetti, coordinatrice del gruppo delle organizzatrici WIRun spiegherà i contenuti di questa edizione. Insieme a lei prenderanno la parola per un saluto l’assessora del Comune di Trento Monica Baggia, una rappresentanza della Provincia autonoma di Trento e la presidente dell’associazione Amici di Famiglia materna, Mara Rinner.